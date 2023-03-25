Кто стал депутатом маслихата Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Территориальная избирательная комиссия Улытауской области подвела итоги внеочередных выборов депутатов областного маслихата, избираемых по одномандатным территориальным округам, передает МИА «Казинформ».

В списки избирателей были включены 141 285 граждан. В голосовании приняли участие 82 999 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 18, вне помещений для голосования - 980.

По итогам выборов депутатами Улытауского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам были избраны:

по избирательному округу №1 – Гүлмира Каженова;

по избирательному округу №2 – Аяна Мүкеева;

по избирательному округу №3 – Еркебулан Бодыков;

по избирательному округу №4 - Силар Киякбаев;

по избирательному округу №5 - Светлана Жумкина;

по избирательному округу №6 - Абзал Жиенбаев;

по избирательному округу №7 - Мухтар Бакбергенов;

по избирательному округу №8 - Ержан Токымбаев;

по избирательному округу №9 - Алия Аяпбергенова;

по избирательному округу №10 - Артем Ким;

по избирательному округу №11 - Жанибек Рыспеков;

по избирательному округу №12 - Канат Муканов;

по избирательному округу №13 - Мурат Маткенов.

Голоса, поданные за каждую политическую партию, распределились следующим образом:

1. Партия «Amanat» - 47 409 или 57,83% голосов;

2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 9 159 или 11,17% голосов;

3. Партия «Respublica» - 2 827 или 3,45% голосов;

4. Народная партия Казахстана – 3435 или 4,19% голосов;

5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 6 022 или 7,35% голосов;

6. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 11 874 или 14,48% голосов.

1 252 человека проголосовали против всех.

Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей:

Партия «Амаnat» - 8,

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 2,

Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 1,

Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» - 2.