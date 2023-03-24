Кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Территориальной избирательной комиссии Алматы подвели итоги выборов депутатов маслихата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании ТИК были озвучены имена депутатов, избранных по одномандатным территориальным округам маслихата Алматы.

- Избирательный округ №1 Алматы - Аким Турсунов

- Округ №2 – Дастан Джаселиев

- Округ №3 – Гульжан Бикенова

- Округ №4 - Анна Башинская

- Округ №5 – Зауреш Умирбаева

- Округ №6 – Бахытбек Жумабаев

- Округ №7 – Алтынай Кобеева

- Округ №8 – Тимур Елеусизов

- Округ №9 – Сергей Козлов

- Округ №10 – Болат Ибрагимулы

- Округ №11 - Кайрат Бегалин

- Округ №12 – Мухтар Зулеев

- Округ №13 – Ералы Сауранбаев

- Округ №14 - Еркинбек Ракишев

- Округ №15 - Мурат Утемисов

- Округ №16 - Карашаш Джузеева

- Округ №17 - Амиржан Набиев

- Округ №18 - Тастекеева Дулат

- Округ №19 - Талгатов Зия

- Округ №20 - Андрей Шин

- Округ №21 - Дулат Рамазанов

Ранее сообщалось, что по итогам выборов были распределены депутатские мандаты среди представителей политических партий: Amanat - 12, Respublica - 3, НПК - 3, «Байтақ» - 2, «Ак жол» - 1 мандат.