Кто стал богатейшим человеком мира и в каких странах больше всего миллиардеров

За последний год в мире ежедневно появлялись два новых миллиардера. Такой вывод содержится в ежегодном рейтинге Hurun Report, который зафиксировал рекордный прирост числа богатейших людей планеты, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на 15 января 2026 года, в ежегодный рейтинг были включены 4 020 миллиардеров, что на 578 больше, чем в предыдущем году. Это крупнейший годовой прирост за все 15 лет существования доклада. Их совокупное состояние выросло на 28%. При этом 726 человек присоединились к этому списку впервые.

Китай вернул себе позицию страны с наибольшим числом миллиардеров, прибавив за год 287 человек и достигнув отметки в 1110. На втором месте — США с 1 000 миллиардеров, на третьем — Индия с 308.

Фото: Арман Айсултан/Canva

Нью-Йорк сохранил звание города с наибольшим числом миллиардеров — 146 человек. Китайский Шэньчжэнь поднялся на второе место, обогнав Шанхай, Пекин занял третью строчку.

По данным Hurun Research, за минувший год капиталы росли быстрее, чем когда-либо прежде. Более 70% участников нынешнего списка не были миллиардерами десять лет назад.

Согласно расчетам, в среднем каждый день появлялись два новых миллиардера. Вместе с этим из списка миллиардеров выбыли 96 человек, однако это наименьший показатель за все время наблюдений Hurun.

Кто возглавил рейтинг богатейших людей планеты

Илон Маск сохранил титул богатейшего человека мира: его состояние выросло на 89% и составило около 792 миллиардов долларов. Рост обусловлен, прежде всего, повышением оценки SpaceX и Tesla.

Основатель Amazon Джефф Безос остался на второй строчке с 300 миллиардами долларов, а сооснователь Alphabet (управляющая компанией Google Inc) Ларри Пейдж впервые вошел в тройку лидеров с капиталом в 271 миллиард долларов.

В каких отраслях больше всего миллиардеров

В последнее время растет число миллиардеров из отрасли искусственного интеллекта. К примеру, из-за устойчивого спроса на ИИ-инфраструктуру в этом году в десятку богатейших людей мира вошел генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Его состояние выросло до 172 миллиардов долларов. Кроме того, в рейтинг вошли 114 человек из ИИ-компаний, 46 из которых — новички.

Также в докладе отмечается, что финансовые услуги по-прежнему остаются главным источником состояний миллиардеров, за ними следуют СМИ и развлечения, розничная торговля и товары народного потребления. Наибольшее число новых миллиардеров за год дали промышленность и здравоохранение.

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Ранее сообщалось, что в июне совокупное состояние 500 богатейших людей планеты за сутки выросло на рекордные 336 млрд долларов.