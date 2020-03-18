Кто сможет выезжать из карантинной зоны – пояснение МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сделал заявление в связи с введением карантинного режима в Нур-Султане и Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые сограждане! Во исполнение поручения государственной комиссии с 0:00 часов 19 марта в столице и Алматы вводится карантин. В рамках режима реализуется комплекс превентивных ограничительных мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения вирусной инфекции. Для обеспечения карантина будет ограничен въезд и выезд автомобильного транспорта и передвижение людей», - сказал Ерлан Тургумбаев на онлайн-брифинге.

«Блокпосты в Алматы будут установлены на 27 въездных дорогах. Ежедневно нести службу будут более 900 полицейских и военнослужащих Министерства обороны. По городу Нур-Султану перекрываются 7 автодорог. В охране задействуются порядка 500 сотрудников полиции и военнослужащих. Кроме того, на постах будут нести службу санитарные врачи для проведения обследования, а также представители местных исполнительных органов, которые на месте будут принимать необходимые решения», - отметил министр.

Наряду с этим, на территории Акмолинской, а также Алматинской областей до подъезда к постам будут выставлены дополнительные экипажи автопатрулей. Они будут заниматься проведением соответствующей разъяснительной работы в целях исключения скопления автомашин на местах пропуска.

«Вводимые ограничения на выезд и въезд из карантинной зоны не распространяются на следующие категории граждан:

Жителей городов Нур-Султана и Алматы, ранее выехавших из города, при их возвращении до 00 часов 22 марта;

Граждан Казахстана, возвращающихся из-за рубежа в страну;

Жителей других регионов, при их выезде до 00 часов 22 марта;

Иностранцев, выезжающих из страны, а также следующих транзитом воздушным транспортом;

Казахстанцев, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов;

Персонал дипломатической службы страны и иностранных государств и членов из семей;

Граждан Казахстана, следующих авиа- и железнодорожным транзитным сообщением;

Членов поездных и локомотивных бригад, экипажи воздушных судов, водителей грузового транспорта, осуществляющих международные перевозки грузов;

Жителей, проживающих в пригородных зонах и работающих в городах Нур-Султане, Алматы, а также проживающих в указанных городах, но работающих в Акмолинской, Алматинской областях на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность городов по решению местных исполнительных органов», - заявил Ерлан Тургумбаев.

По словам главы МВД, все особые случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке городскими штабами. В условиях ограничения запрет не коснется автотранспорта, осуществляющего доставку продовольственных товаров народного потребления, лекарственных средств, предметов первой необходимости, также транспорта, осуществляющего грузовые и транзитные перевозки.