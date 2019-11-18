Кто сможет рассчитывать на участие в жилищной госпрограмме «5-20-25»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал, кто сможет рассчитывать на участие в госпрограмме жилья «5-20-25», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из главных условий это то, что они должны уже стоять в очереди акиматов на жилье. Каждая очередь разделена по категориям - многодетные, дети сироты, родители детей-инвалидов, госслужащие, бюджетники и прочие. Но по категориям нельзя судить, действительно нуждается или нет. Например, моя зарплата выше зарплаты начинающего специалиста, естественно. Получается, что по закону мы одинаково имеем право стоять в очереди. Поэтому мы решили разграничить очередников по доходам», - пояснил Каирбек Ускенбаев на брифинге в Правительстве.

По его словам в этой программе смогут участвовать казахстанцы, имеющие доходы до 3,1 прожиточного минимума (более 90 тыс тенге) на каждого члена семьи. Для них предлагается механизм под 5% годовых сроком на 25 лет под 20% первоначального взноса.

«Люди, которые имеют доходы выше, должны участвовать либо в «7-20-25», либо получать жилье в программах банков второго уровня. Несмотря на то, что я, например, подхожу под категорию госслужащих, так как моя зарплата выше, я не имею права участвовать в льготных госпрограммах, которые субсидируются государством, я должен идти на более высокий затратный механизм и получать жилье там», - сказал Каирбек Ускенбаев.

В свою очередь руководитель Жилстройсбербанка Казахстана Ляззат Ибрагимова добавила, что претендующий на участие в программе «5-20-25» должен открыть счет и сделать взнос в «Жилстройсбербанке». Кроме того, претендент в течение последних пяти лет должен не иметь собственного жилья. Она уточнила, что это кредитное жилье, которое строят строительные компании в рамках госзаказа акиматов.

«У них есть ограничения по цене - 180 тысяч тенге за квадратный метр в Нур-Султане и Алматы, и 140 тысяч тенге за квадратный метр во всех областных центрах», - сказала Ляззат Ибрагимова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют запустить жилищную программу «5-20-25»