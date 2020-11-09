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Кто сможет пересечь блокпосты в Петропавловске

9 Ноября 2020 12:00
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Кто сможет пересечь блокпосты в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – С 9 ноября Петропавловск закрыт на карантин. В городском акимате рассказали, кто сможет пересечь блокпосты и на каких условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы акима Петропавловска, в город через блокпосты пропустят граждан, направляющихся на работу, по спискам, предоставленным из районных акиматов.

Въехать и выехать из города могут граждане по медицинским показаниям. В таком случае необходимо иметь направление на лечение или выписку из медучреждения.

Беспрепятственно пересечь блокпосты смогут сотрудники предприятий и организаций жизнеобеспечения населения, аварийно-спасательные службы и автомобили скорой медицинской помощи, специалисты, задействованные в природоохранных и ветеринарных мероприятиях, дорожно-ремонтных работах, санитарно-эпидемиологические службы, поставщики товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твёрдого, жидкого топлива и ГСМ. Все данные должны быть внесены в базу «Сергек».

Остальные граждане могут въехать в Петропавловск при наличии справки с отрицательным результатом на коронавирус. Действительна она в течение трех суток. Исключение для детей в возрасте до пяти лет.

На период карантина пассажирские перевозки между Петропавловском и районами области и деятельность автовокзала приостановили.

Напомним, из-за роста числа инфицированных коронавирусом с 9 ноября Петропавловск и Кызылжарский район закрыли на карантин.



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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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