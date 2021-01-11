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Кто проголосовал за кандидатов в Мажилис от Ассамблеи народа Казахстана

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Января 2021, 12:29
Кто проголосовал за кандидатов в Мажилис от Ассамблеи народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялась XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. В ходе сессии прошло голосование за выдвинутых Советом АНК кандидатов в депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За кандидатов проголосовали Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

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Вместе с тем в голосовании приняли участие Премьер-Министр РК Аскар Мамин, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, спикер Сената Маулен Ашимбаев, председатель Комитета Национальной безопасности РК Карим Масимов.

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Свой голос отдали министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр информации и общественного доверия Аида Балаева. Во время сессии также отдали свои голоса первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

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Добавим, что в работе сессии участвовали делегации членов АНК из всех регионов страны из числа республиканских и региональных этнокультурных объединений, общественных деятелей, научной и творческой интеллигенции, а также аккредитованные в РК международные наблюдатели.

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Советом АНК предложены девять кандидатов в депутаты нижней палаты Парламента: Сауытбек Абдрахманов, Аветик Амирханян, Ильяс Буларов, Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакиль Набиев, Шамиль Осин, Владимир Тохтасунов, Абилфас Хамедов.


Мажилис   АНК   Выборы-2021  
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