Кто придет вместо «Тальго», рассказали в профильном министерстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев рассказал о ситуации с вагонным парком в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Была локализация вагонов в 10 процентов, небольшая. Мы собирали их, полки прикручивали и через «Тулпар-Тальго» выпускали. Ну не можем мы этот завод просто поставить, чтобы он стоял, ищем туда другого инвестора. С заводом «Тальго» мы расторгли контракт. Испанцев – «Тальго» - не будет», - сообщил Берик Камалиев на презентации уточнения Республиканского бюджета на 2019 год.

По его словам, в Казахстане 2246 пассажирских вагонов, из них 46 процентов сегодня имеют износ. Он сообщил, что теперь вагоны будут закупаться у российского завода в Твери.

«Это вагоны, которые по своим срокам должны выбыть. Мы их капитально ремонтируем, занимаемся восстановительными работами. Что касается не только 2018 года, но и 2017 – два года через БРК-Лизинг, где были приобретены эти вагоны на сумму 30 млрд, эти деньги проплачены и сегодня все 63 вагона мы получили. Эти вагоны пошли на маршруты «Актобе-Мангышлак». Они все с тверского строительного завода. Они нам дают очень хорошую скидку. Сегодня, в этом уточнении мы дополнительно еще запрашиваем 18,7 млрд тенге через БРК-Лизинг», - отметил вице-министр.

«Почему мы ведем работу с тверским трансмашхолдингом, сегодня у нас потенциально три компании, которые хотят зайти в этот завод инвесторами. Мы даем техзадание, модификацию, чтобы отойти от угля, чтоб он был электрофицированный, кондиционер и т.д», - добавил спикер.