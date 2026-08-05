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    Кто представит Казахстан на «Мисс Мира — 2026»

    Обладательница титула Miss Qazaqstan-2024 Багым Балтабаева представит Казахстан на 73-м международном конкурсе «Мисс Мира — 2026», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Miss Qazaqstan-2024 Багым Балтабаева
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В этом году международный конкурс красоты, отмечающий 75-летие, пройдет во Вьетнаме и соберет участниц более чем из 100 стран.

    Накануне отъезда во Вьетнам организаторы и участница от Казахстана рассказали о подготовке к конкурсу.

    — Национальный конкурс красоты Miss Qazaqstan проводится с 1997 года, и в следующем году мы отметим его юбилей. Конкурс «Мисс Мира» проходит с 1951 года. Это старейший и крупнейший конкурс красоты в мире, в котором участвуют девушки из более 100 стран. Это гораздо больше, чем конкурс красоты. В его основе лежит философия «Красота со смыслом». Оцениваются не только внешние данные участниц, но и их личностные качества. Также важно представить собственный благотворительный проект, поэтому победительницы национальных конкурсов в течение года занимаются благотворительной деятельностью, — рассказала директор конкурса Miss Qazaqstan Рамина Ибрагимова.

    Miss Qazaqstan-2024 Багым Балтабаева
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Багым Балтабаева рассказала, что особое внимание уделила благотворительным инициативам, направленным на поддержку матерей-одиночек и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    Уже 7 августа представительница Казахстана отправится во Вьетнам, где в течение месяца будет участвовать в конкурсной программе, международных культурных мероприятиях и официальных событиях «Мисс Мира». Возвращение в страну запланировано на 7 сентября.

    Одним из ключевых этапов конкурса станет презентация национального костюма. В этом году Казахстан представит образ казахской женщины через символику лебедя.

    — Если раньше казахских женщин чаще представляли через образ воительницы Томирис, то я хочу показать миру их красоту, нежность, мудрость и внутреннюю гармонию. Основой моего национального костюма стал образ лебедя — символа чистоты, верности и духовной силы. Через этот образ я хочу передать утонченность, достоинство и богатый внутренний мир казахской женщины, — рассказала Багым Балтабаева.

    Miss Qazaqstan-2024 Багым Балтабаева
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Она также призналась, что больше всего волнуется перед творческим конкурсом, где представит танцевальный номер.

    Багым Балтабаева родом из Усть-Каменогорска. Она окончила Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова по специальности «Педагог начальных классов». Помимо модельной карьеры, является призером научных олимпиад по педагогике и обладателем почетных грамот ректора университета и акима Восточно-Казахстанской области.

    В прошлом году Казахстан на конкурсе «Мисс Мира» представляла обладательница титула Miss Qazaqstan 2023 Сабина Идрисова.

    Напомним, победительницей национального конкурса красоты Miss Qazaqstan 2025 стала Алина Екатеринчева (Ри) из Шымкента.

    Культура Конкурс красоты Благотворительность
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор