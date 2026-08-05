Кто представит Казахстан на «Мисс Мира — 2026»

В этом году международный конкурс красоты, отмечающий 75-летие, пройдет во Вьетнаме и соберет участниц более чем из 100 стран.

Накануне отъезда во Вьетнам организаторы и участница от Казахстана рассказали о подготовке к конкурсу.

— Национальный конкурс красоты Miss Qazaqstan проводится с 1997 года, и в следующем году мы отметим его юбилей. Конкурс «Мисс Мира» проходит с 1951 года. Это старейший и крупнейший конкурс красоты в мире, в котором участвуют девушки из более 100 стран. Это гораздо больше, чем конкурс красоты. В его основе лежит философия «Красота со смыслом». Оцениваются не только внешние данные участниц, но и их личностные качества. Также важно представить собственный благотворительный проект, поэтому победительницы национальных конкурсов в течение года занимаются благотворительной деятельностью, — рассказала директор конкурса Miss Qazaqstan Рамина Ибрагимова.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Багым Балтабаева рассказала, что особое внимание уделила благотворительным инициативам, направленным на поддержку матерей-одиночек и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Уже 7 августа представительница Казахстана отправится во Вьетнам, где в течение месяца будет участвовать в конкурсной программе, международных культурных мероприятиях и официальных событиях «Мисс Мира». Возвращение в страну запланировано на 7 сентября.

Одним из ключевых этапов конкурса станет презентация национального костюма. В этом году Казахстан представит образ казахской женщины через символику лебедя.

— Если раньше казахских женщин чаще представляли через образ воительницы Томирис, то я хочу показать миру их красоту, нежность, мудрость и внутреннюю гармонию. Основой моего национального костюма стал образ лебедя — символа чистоты, верности и духовной силы. Через этот образ я хочу передать утонченность, достоинство и богатый внутренний мир казахской женщины, — рассказала Багым Балтабаева.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Она также призналась, что больше всего волнуется перед творческим конкурсом, где представит танцевальный номер.

Багым Балтабаева родом из Усть-Каменогорска. Она окончила Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова по специальности «Педагог начальных классов». Помимо модельной карьеры, является призером научных олимпиад по педагогике и обладателем почетных грамот ректора университета и акима Восточно-Казахстанской области.

В прошлом году Казахстан на конкурсе «Мисс Мира» представляла обладательница титула Miss Qazaqstan 2023 Сабина Идрисова.

Напомним, победительницей национального конкурса красоты Miss Qazaqstan 2025 стала Алина Екатеринчева (Ри) из Шымкента.