22-летняя девушка из Шымкента стала Miss Qazaqstan 2025

Девушки, прежде чем попасть в финал, прошли немало этапов отбора. Сам финал конкурса сочетал в себе классические элементы конкурса и современные творческие решения. Девушки вышли на сцену в национальных костюмах от кыргызстанского дизайнера, который является дизайнером проектов Miss Qazaqstan.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Особое значение в визуальной концепции финала имел синий цвет платьев, выбранный как ключевой акцент вечера. Синий символизирует свободу, внутреннюю силу, открытость миру и уверенность в собственном пути.

По итогам нескольких туров в рамках финала авторитетное жюри определило победительниц.

Miss Qazaqstan 2025 стала Алина Екатеринчева (Ри) из Шымкента. Ей сейчас 22 года. Девушка занимается танцами с трех лет и за это время успела выступить на многих сценах, что сформировало ее уверенность и артистичность.

В 14 лет она получила первые предложения в моделинге, после чего начала работать на модных показах и рекламных съемках. Помимо творческой сферы, Алина получила юридическое образование, однако тянется к моде и планирует поступить на дизайн одежды, чтобы в будущем создать собственный бренд.

Алина Ри получила право представлять Казахстан на одном из самых престижных мировых конкурсов красоты Мисс Вселенная 2026.

Титул Miss World Qazaqstan 2025 выиграла Шадияра Байкенова, она получит возможность представлять Казахстан на конкурсе Мисс мира 2026. Шадияра — студентка 4 курса Академии искусств имени Жургенева по специальности «Архитектурный дизайн».

Занимается академическим рисунком уже более семи лет, бальными танцами и игрой на фортепиано. На протяжении двух лет работает архитектором: сейчас идет строительство ее авторского проекта, включающего ресторан, гостиницу и магазин. Кроме того, Шадияра занимается моделингом и принимает участие в модных показах страны. Шадияра считает, что стойкость, благодарность и умение выбирать свет даже в самые темные периоды жизни — это качества, которые делают человека по-настоящему сильным.

Обладательницами других наград стали:

Miss People’s Choice (выбор зрителей) — Алина Нурахметова

Miss Adalin Clinic — Аида Жанкылыш

Miss Dress Angel — Лаура Актаева

Первая вице-мисс Казахстан и Miss Marie Claire — Дильназ Сарсенбай

Miss Sun Group — Диана Санат

Вторая вице-мисс Казахстан — Камила Даулетова

Miss Grand Qazaqstan — Анель Емел (будет представлять Казахстан на конкурсе Miss Grand International 2026)