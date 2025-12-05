РУ
    22-летняя девушка из Шымкента стала Miss Qazaqstan 2025

    В Алматы состоялся финал национального конкурса красоты Miss Qazaqstan 2025, передает Kazinform.

    Алина Екатеринчева (Ри)
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Девушки, прежде чем попасть в финал, прошли немало этапов отбора. Сам финал конкурса сочетал в себе классические элементы конкурса и современные творческие решения. Девушки вышли на сцену в национальных костюмах от кыргызстанского дизайнера, который является дизайнером проектов Miss Qazaqstan. 

    Алина Екатеринчева (Ри)
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Особое значение в визуальной концепции финала имел синий цвет платьев, выбранный как ключевой акцент вечера. Синий символизирует свободу, внутреннюю силу, открытость миру и уверенность в собственном пути.

    Алина Екатеринчева (Ри)
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По итогам нескольких туров в рамках финала авторитетное жюри определило победительниц.
    Miss Qazaqstan 2025 стала Алина Екатеринчева (Ри) из Шымкента. Ей сейчас 22 года. Девушка занимается танцами с трех лет и за это время успела выступить на многих сценах, что сформировало ее уверенность и артистичность.

    Алина Екатеринчева (Ри)
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В 14 лет она получила первые предложения в моделинге, после чего начала работать на модных показах и рекламных съемках. Помимо творческой сферы, Алина получила юридическое образование, однако тянется к моде и планирует поступить на дизайн одежды, чтобы в будущем создать собственный бренд.

    Алина Екатеринчева (Ри)
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Алина Ри получила право представлять Казахстан на одном из самых престижных мировых конкурсов красоты Мисс Вселенная 2026.

    Алина Екатеринчева (Ри)
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Титул Miss World Qazaqstan 2025 выиграла Шадияра Байкенова, она получит возможность представлять Казахстан на конкурсе Мисс мира 2026. Шадияра — студентка 4 курса Академии искусств имени Жургенева по специальности «Архитектурный дизайн».

    Алина Екатеринчева (Ри)
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Занимается академическим рисунком уже более семи лет, бальными танцами и игрой на фортепиано. На протяжении двух лет работает архитектором: сейчас идет строительство ее авторского проекта, включающего ресторан, гостиницу и магазин. Кроме того, Шадияра занимается моделингом и принимает участие в модных показах страны. Шадияра считает, что стойкость, благодарность и умение выбирать свет даже в самые темные периоды жизни — это качества, которые делают человека по-настоящему сильным.

    Алина Екатеринчева (Ри)
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Обладательницами других наград стали: 

    Miss People’s Choice (выбор зрителей) — Алина Нурахметова
    Miss Adalin Clinic — Аида Жанкылыш
    Miss Dress Angel — Лаура Актаева
    Первая вице-мисс Казахстан и Miss Marie Claire — Дильназ Сарсенбай
    Miss Sun Group — Диана Санат
    Вторая вице-мисс Казахстан — Камила Даулетова

    Miss Grand Qazaqstan — Анель Емел (будет представлять Казахстан на конкурсе Miss Grand International 2026)

