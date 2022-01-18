Кто представит Казахстан на олимпийских стартах по шорт-треку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил количество олимпийских квот, полученных Казахстаном в шорт-треке. Организация направила официальное письмо в Национальный Олимпийский комитет страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По решению ISU команде Казахстана по шорт-треку выделено девять лицензий на пять спортсменов (трое мужчин и две девушки).

Нашу страну на зимней Олимпиаде 2022 будут представлять Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Ольга Тихонова и Яна Хан.

«Мы провели большую работу. По плану мы рассчитывали на 10 лицензий, но получили на одну меньше. Получилось оформить девять. Две лицензии завоевала Ольга Тихонова. Также есть дополнительная эстафета, в которой выступают двое мужчин и две женщины. В этой эстафете наша команда заняла 12-ое место и поэтому нам дали еще одну квоту для девушки. Готовится к этому старту Яна Хан. На последнем этапе Кубка мира она показала очень хороший результат в дистанции на 500 метров, обновив рекорд Казахстана.

В мужских состязаниях выступят Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов и Денис Никиша. В дистанции на 500 метров выступят все трое. Эта дистанция хорошо дается Денису, он был промежуточным лидером мирового рейтинга после двух этапов Кубка мира. Абзал Ажгалиев является лидером команды. А Адиль Галиахметов – наш юный спортсмен, который очень хорошо себя показывает. Он отлично выступает на 500, 1000, 1500, 3000 метрах. У нас таких спортсменов ранее не было. Многие спортсмены специализировались в основном на короткой дистанции 500 метров. Сейчас мы возлагаем большие надежды на этих трех атлетов.

Пока рано говорить о том, кто из них будет выступать в оставшихся дистанциях и эстафете. Об этом мы сообщим уже во время соревнований, когда будет подана заявка от команды.

Сейчас команда сидит на карантине в Нур-Султане. Мы продолжаем подготовку и непрерывно тренируемся. Все ходят в масках, соблюдают карантинные меры. Наша главная задача – поехать на Игры здоровыми», - сказал главный тренер команды Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков.