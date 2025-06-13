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    10:00, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Кто представит Казахстан на чемпионате мира по дзюдо

    С 13 по 20 июня в Будапеште (Венгрия) пройдет чемпионат мира по дзюдо среди мужчин и женщин, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.

    дзюдо
    Фото: Министерство туризма и спорта

    В мировом первенстве честь страны будут отстаивать Магжан Шамшадин, Гусман Кыргызбаев, Ерасыл Кажыбаев и Абиба Абужакынова.

    В 2021 году Казахстан был представлен 17 спортсменами, в весовой категории до 60 кг Гусман Кыргызбаев смог завоевать серебряную медаль.

    На чемпионате мира 2024 года в Абу-Даби Абиба Абужакынова, в категории до 48 кг, завоевала бронзовую медаль. Елдос Сметов (60 кг) уступил в схватке за третье место японцу Таики Накамуре.

    Всего за годы независимости на чемпионатах мира, казахстанские дзюдоисты завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. 

    Соперницами Абибы Абужакыновой, дважды завоевавшей бронзу на чемпионатах мира, будут:

    • Ширин Букли (Франция);
    • Тара Бабулфат (Швеция);
    • Ассунта Скутто (Италия);
    • Вакана Кога (Япония);
    • Ганбаатар Наранцэцэг (Монголия);
    • Сабина Гилязова (нейтральный статус).

    В весе до 60 кг особое внимание приковано к Магжану Шамшадину и Шерзоду Давлатову. Этот чемпионат станет дебютным для Давлатова, Шамшадин уже выступал в 2021 году в Будапеште и дошел до полуфинала, заняв 5-место.

    Главные фавориты в этом весе:

    • Лука Мхеидзе (Франция) — финалист Олимпиады в Париже,
    • Рюдзю Нагаяма (Япония) – бронзовый призер Олимпиады в Париже
    • Франсиско Гарригос (Испания)
    • Георгий Сардалашвили (Грузия) — чемпион мира 2024 года,
    • Ян Юнвэй (Тайвань).

    В категории до 66 кг бронзового призера Олимпиады в Париже Гусмана Кыргызбаева также ждет серьезное испытание. Среди его главных конкурентов:

    • двукратный олимпийский чемпион Хифуми Абэ (Япония),
    • серебряный призер прошлогоднего ЧМ Такеши Такеока (Япония),
    • Нурали Емомали (Таджикистан),
    • Денис Виеру (Молдова),
    • Валид Хяр (Франция).

    В других весах ждем хороших выступлений от Абылайхана Жубаназара (81 кг), Максима Мейрлана и Марата Байкамурова (100 кг).

    Ранее был назван состав команды Казахстана по таеквондо на Grand Prix Challenge в США.

    Теги:
    Спорт Дзюдо
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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