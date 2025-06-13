Кто представит Казахстан на чемпионате мира по дзюдо
С 13 по 20 июня в Будапеште (Венгрия) пройдет чемпионат мира по дзюдо среди мужчин и женщин, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта.
В мировом первенстве честь страны будут отстаивать Магжан Шамшадин, Гусман Кыргызбаев, Ерасыл Кажыбаев и Абиба Абужакынова.
В 2021 году Казахстан был представлен 17 спортсменами, в весовой категории до 60 кг Гусман Кыргызбаев смог завоевать серебряную медаль.
На чемпионате мира 2024 года в Абу-Даби Абиба Абужакынова, в категории до 48 кг, завоевала бронзовую медаль. Елдос Сметов (60 кг) уступил в схватке за третье место японцу Таики Накамуре.
Всего за годы независимости на чемпионатах мира, казахстанские дзюдоисты завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Соперницами Абибы Абужакыновой, дважды завоевавшей бронзу на чемпионатах мира, будут:
- Ширин Букли (Франция);
- Тара Бабулфат (Швеция);
- Ассунта Скутто (Италия);
- Вакана Кога (Япония);
- Ганбаатар Наранцэцэг (Монголия);
- Сабина Гилязова (нейтральный статус).
В весе до 60 кг особое внимание приковано к Магжану Шамшадину и Шерзоду Давлатову. Этот чемпионат станет дебютным для Давлатова, Шамшадин уже выступал в 2021 году в Будапеште и дошел до полуфинала, заняв 5-место.
Главные фавориты в этом весе:
- Лука Мхеидзе (Франция) — финалист Олимпиады в Париже,
- Рюдзю Нагаяма (Япония) – бронзовый призер Олимпиады в Париже
- Франсиско Гарригос (Испания)
- Георгий Сардалашвили (Грузия) — чемпион мира 2024 года,
- Ян Юнвэй (Тайвань).
В категории до 66 кг бронзового призера Олимпиады в Париже Гусмана Кыргызбаева также ждет серьезное испытание. Среди его главных конкурентов:
- двукратный олимпийский чемпион Хифуми Абэ (Япония),
- серебряный призер прошлогоднего ЧМ Такеши Такеока (Япония),
- Нурали Емомали (Таджикистан),
- Денис Виеру (Молдова),
- Валид Хяр (Франция).
В других весах ждем хороших выступлений от Абылайхана Жубаназара (81 кг), Максима Мейрлана и Марата Байкамурова (100 кг).
Ранее был назван состав команды Казахстана по таеквондо на Grand Prix Challenge в США.