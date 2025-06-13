Кто представит Казахстан на чемпионате мира по дзюдо

В мировом первенстве честь страны будут отстаивать Магжан Шамшадин, Гусман Кыргызбаев, Ерасыл Кажыбаев и Абиба Абужакынова.

В 2021 году Казахстан был представлен 17 спортсменами, в весовой категории до 60 кг Гусман Кыргызбаев смог завоевать серебряную медаль.

На чемпионате мира 2024 года в Абу-Даби Абиба Абужакынова, в категории до 48 кг, завоевала бронзовую медаль. Елдос Сметов (60 кг) уступил в схватке за третье место японцу Таики Накамуре.

Всего за годы независимости на чемпионатах мира, казахстанские дзюдоисты завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Соперницами Абибы Абужакыновой, дважды завоевавшей бронзу на чемпионатах мира, будут:





Ширин Букли (Франция);

Тара Бабулфат (Швеция);

Ассунта Скутто (Италия);

Вакана Кога (Япония);

Ганбаатар Наранцэцэг (Монголия);

Сабина Гилязова (нейтральный статус).

В весе до 60 кг особое внимание приковано к Магжану Шамшадину и Шерзоду Давлатову. Этот чемпионат станет дебютным для Давлатова, Шамшадин уже выступал в 2021 году в Будапеште и дошел до полуфинала, заняв 5-место.

Главные фавориты в этом весе:

Лука Мхеидзе (Франция) — финалист Олимпиады в Париже,

Рюдзю Нагаяма (Япония) – бронзовый призер Олимпиады в Париже

Франсиско Гарригос (Испания)

Георгий Сардалашвили (Грузия) — чемпион мира 2024 года,

Ян Юнвэй (Тайвань).

В категории до 66 кг бронзового призера Олимпиады в Париже Гусмана Кыргызбаева также ждет серьезное испытание. Среди его главных конкурентов:

двукратный олимпийский чемпион Хифуми Абэ (Япония),

серебряный призер прошлогоднего ЧМ Такеши Такеока (Япония),

Нурали Емомали (Таджикистан),

Денис Виеру (Молдова),

Валид Хяр (Франция).

В других весах ждем хороших выступлений от Абылайхана Жубаназара (81 кг), Максима Мейрлана и Марата Байкамурова (100 кг).

Ранее был назван состав команды Казахстана по таеквондо на Grand Prix Challenge в США.