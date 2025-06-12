Назван состав команды Казахстана по таеквондо на Grand Prix Challenge в США

В составе сборной вошли следующие спортсмены:

Темирлан Тлеулес (до 58 кг)

Бекторе Оралханов (до 58 кг)

Газез Нурбек (до 68 кг)

Батырхан Толеугали (до 80 кг)

Нодира Ахмедова (до 49 кг)

Рита Бакишева (до 49 кг)

Нурай Хусаинова (до 67 кг)

— Мы хорошо подготовились к турниру. Последний учебно-тренировочный сбор мы провели в Иране, где у нас была возможность тренироваться и спарринговаться с титулованными спортсменами. Это был особенно ценный опыт для наших молодых спортсменов. Сейчас национальная команда находится в хорошей форме.

Grand Prix Challenge — это не только возможность укрепить свои позиции в мировом рейтинге, но и важный международный опыт перед Олимпиадой 2028 года в Лос-Анджелесе», — отметил главный тренер сборной Казахстана Есбол Султанов.