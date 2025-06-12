Назван состав команды Казахстана по таеквондо на Grand Prix Challenge в США
Национальная команда Казахстана по таеквондо примет участие в первом этапе международного турнира World Taekwondo Grand Prix Challenge, который пройдет с 13 по 15 июня в городе Шарлотт (США). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу федерации.
В составе сборной вошли следующие спортсмены:
Темирлан Тлеулес (до 58 кг)
Бекторе Оралханов (до 58 кг)
Газез Нурбек (до 68 кг)
Батырхан Толеугали (до 80 кг)
Нодира Ахмедова (до 49 кг)
Рита Бакишева (до 49 кг)
Нурай Хусаинова (до 67 кг)
— Мы хорошо подготовились к турниру. Последний учебно-тренировочный сбор мы провели в Иране, где у нас была возможность тренироваться и спарринговаться с титулованными спортсменами. Это был особенно ценный опыт для наших молодых спортсменов. Сейчас национальная команда находится в хорошей форме.
Grand Prix Challenge — это не только возможность укрепить свои позиции в мировом рейтинге, но и важный международный опыт перед Олимпиадой 2028 года в Лос-Анджелесе», — отметил главный тренер сборной Казахстана Есбол Султанов.
Отметим, что участие в соревнованиях примут 376 спортсменов из 44 стран мира.