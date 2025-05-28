Кто прав: в Жамбылской области разгорелся конфликт между НПЗ и инкубаторием

Локальный конфликт ТОО «Мунай Переработка» и АО «Алель Агро» начался давно, однако относительно недавно вышел за пределы Жамбылской области. Представители мини-НПЗ провели брифинг в Астане, чтобы привлечь внимание всей страны к этому вопросу.

По словам представителей ТОО «Мунай Переработка», в 2018 году «Алель Агро» приобрело на торгах участок в промышленной зоне Тараза, где ранее располагался опытно-экспериментальный механический завод. Рядом с ним с 2005 года находится небольшой нефтеперерабатывающий завод с действующей санитарной зоной в 300 метров.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

— Мы опасаемся за людей в первую очередь. У нас подземное хранилище на 1,5 тысячи тонн нефти. Везде есть остатки нефти и когда температура нагревается, испарения в воздухе летают, — рассказал на брифинге директор мини-НПЗ Бахром Раимов. — Нас в первую очередь беспокоит здоровье людей. Спрашивать начнут со всех, и с них, и с нас. Про нас они будут говорить, что предприятие стоит — они виноваты. И мы, по сути, непричастные, автоматически становимся виноватыми. То есть проблемы будут у нас.

Интересно, что если на мини-НПЗ действительно хранятся остатки нефти и в воздухе присутствуют ее испарения, это может быть нарушением норм экологической и промышленной безопасности. Но к данному спору это никак не относится.

На вопрос, почему «Алель Агро» решили построить инкубаторий в промышленной зоне и не реагирует на предупреждения со стороны завода Бахром Раимов не нашел ответа.

— Я не знаю, мы им объясняли. Сколько раз я им говорил, что вам не место здесь, — сказал он.

На аналогичный вопрос второй стороне нам удалось получить ответ. Председатель правления АО «Алель Агро» Ерик Султанкулов рассказал, что компания действует в полном соответствии с законами РК, и даже озвучил вероятную причину всего конфликта, которая никак не связана с заботой о здоровье граждан. В компании предполагают, что разбирательства начались, так как из-за них мини-НПЗ оказалось изолированным и не может полноценно функционировать.

— Раньше это была территория одного предприятия. Потом ее разделили на два участка. На одном остался мини-НПЗ, на втором мы. Только проблема в том, что они оказались отрезаны от мира. С одной стороны подъезда к ним нет, со второй — железная дорога, с третьей — мы. Проезжают сейчас они по единственному пути, который им не принадлежит и является территорией города, к тому же в настоящее время его самовольно перегородили. Поставили забор и написали, что это их завод. Но, проблема в том, что над этой дорогой проходят высоковольтные провода и возить по ним нефтепродукты никто не позволит, — сказал он.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Судебные разбирательства между двумя бизнесами начались больше полугода назад. ТОО «Мунай Переработка» обратилось в суд в ноябре прошлого года. Историю этого дела нам поведало решение специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области от 25 февраля 2025 года.

ТОО «Научно-производственная фирма Казхиминвест» разделило земельный участок надвое. Мини нефтеперерабатывающий завод, находящийся на его территории, в 2013 году приобрел ТОО «Тараз Гарант Сервис». Спустя три года, согласно договору купли-продажи, завод перешел в собственность ТОО «Мунай Переработка».

Вторую часть комплекса на электронных торгах в 2018 году приобрело АО «Алель Агро», вместе с опытно-экспериментальным механическим заводом. По мнению истца, комплекс покупался именно в качестве такого завода, но в 2023 году на территории был принят в эксплуатацию объект «Инкубаторий для вывода суточных цеплят». Завод попросил признать акт ввода недействительным, указав на нарушения при реконструкции, так как инкубаторий теперь оказался в санитарно-защитной зоне.

«Алель Агро» ответило, что инкубаторий не является частью производственного процесса по производству мяса птицы, так как по их заверениям, суточные цыплята по технологии сразу же отправляются на птицефабрику для выращивания. Из материалов дела следует, что департамент экологии подтвердил это. Смену целевого назначения с экспериментального завода на инкубатор также проверили и признали законной.

По итогам дела представителям завода в удовлетворении иска было отказано. Суд постановил также, что подобное разделение земель, которое привело к спорной ситуации, было волеизъявлением бывшего владельца, а стороны, приобретая каждый свою часть, знали о границах приобретаемых земельных участков и не спорили с ними.

Представители завода с решением не согласились и подали апелляционную жалобу. Так совпало, что примерно за неделю до принятия решения по ней, в социальных сетях и СМИ стала появляться информация о неправомерных действиях «Алель Агро».

— 21 мая апелляционная инстанция отклонила жалобу завода и оставила в силе решение суда первой инстанции. Сейчас на публикации, которые появились на разных платформах, мы подали иск о защите деловой репутации, — отметил директор департамента правовой защиты АО «Алель Агро» Сабит Дюсемалиев.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

На брифинге в Астане в качестве одного из спикеров выступил Григорий Инютин, который отметил, что наличие такого объекта ставит под угрозу здоровье населения, особенно учитывая, что в 2020 году «Алель Агро» было официально уведомлено о запрете ведения пищевого бизнеса в санитарных зонах мини-НПЗ.

— Очень часто путают инкубатор и птицефабрику, но это разные вещи. Соответственно, нормативные требования к ним предъявляются разные. В инкубаторе производится инкубация яйца и однодневный цыпленок уходит на площадку (увозят на другое предприятие прим.ред). Санитарно-защитные зоны и прочие требования к инкубатору предъявляются иные. Он не подпадает под действие закона «О безопасности пищевой продукции», — добавил Ерик Султанкулов.

Мясоперерабатывающий завод и птицефабрику, согласно этому закону, здесь разместить не получилось бы.

Отвечая на претензии местных жителей и потребителей, работники инкубатория отметили, что никакие вредные вещества через воздух не могут попасть в организм цыплят по целому ряду причин.

— У нас объект полностью герметичен. Воздух проходит по определенным каналам-туннелям, они защищены фильтрующими материалами. Существует три класса защиты инкубатория. На первом фильтруется пыль и крупные частицы, на втором этапе задерживаются частицы бактериального уровня. На третьем мешковые воздушные фильтры, которые полностью блокируют любые примеси, запахи, — рассказал инженер автоматической системы управления и технологического процесса Мурат Керимхан.

В свою очередь, представители мини-НПЗ отметили, что соседи однажды пытались выкупить завод и использовать его для своих нужд.

— В июле 2019 года «Алель Агро» обратилось к ТОО «Мунай Переработка» с такой просьбой. Однако, получив отказ из-за того, что мини-НПЗ является пожароопасным объектом, компания не прекратила своих незаконных действий, — рассказали представители НПЗ.

Эту информацию подтвердила и вторая сторона, отметив, что в ответ на их предложение получила формальный отказ. По их словам, собственники завода попросили необоснованно завышенную цену за свое предприятие.

Говоря о причинах конфликта, представители «Алель Агро» рассказали, что претензия от соседей поступила не сразу, а лишь спустя два года после запуска инкубатория. Е. Султанкулов отметил, что завод стоит уже больше 10 лет, и он понимает, что люди что-то хотят с этим сделать. Но без подъезда они просто не смогут перезапуститься — поэтому и судятся, пытаются решить вопрос таким образом.

В своих видеороликах и выступлениях в СМИ представители завода отмечали, что занимаются поиском инвесторов, чтобы запустить завод на полную мощность. Представители ТОО «Мунай Переработка» также пытались решить вопрос проезда с АО «Алель Агро» мирным путем. Они запрашивали разрешение на движение по территории, но получили отказ.

На вопрос о предоставлении такой возможности соседям, чтобы на корню решить источник проблемы, председатель правления АО «Алель Агро» ответил, что на практике это невозможно.

— У нас серьезные требования по биобезопасности — наши машины проезжают через дизбарьер, мы не можем позволить, чтобы по нашей территории передвигались чужие машины с нефтепродуктами, — сказал он.

Также Султанкулов подчеркнул, что несмотря на то, что в рамках производственного процесса, ветеринарная служба ежедневно отслеживает отклонения и наличие чего-либо в мясе курицы, чтобы наконец закрыть этот вопрос, АО «Алель Агро» закажет независимую экспертизу, которая покажет, влияет ли как-то на цыплят соседство с НПЗ. Результатами этой экспертизы представители компании пообещали поделиться в ближайшем будущем.

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