Кто получит льготную ипотеку «Наурыз» в Казахстане

По данным «Отбасы банка», в первый день после запуска программы «Наурыз» на портале Baspana market казахстанцы подали 3 347 заявок. Больше половины из них получили отказы, так как уже имели оформленное имущество или не пополнили депозит до 1 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Успешно приняты 1 124 заявки, при этом половина из них поступила от представителей социально-уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье. В топ-5 самых активных регионов по подаче заявок на ипотеку стали Астана, Алматы, Шымкент, а также Актюбинская и Мангистауская области.

— Во избежание ажиотажа, срок приема заявок в «Отбасы банке» сделали максимально комфортным для потенциальных участников. У них на это есть два месяца — с 25 апреля по 30 июня включительно. При этом дата в этот период и время подачи заявки значения не имеют, — говорится в сообщении «Отбасы банка».

В банке отметили, что вкладчики еще могут успеть пополнить свой депозит, возможно, объединить его с депозитами своих родных, внимательнее ознакомиться с условиями программы и только тогда подать заявку. После окончания срока приема заявок, начнется ранжирование списка. То есть заявки участников распределят по максимально набранным баллам.

То есть ипотеку по программе «Наурыз» получат те, кто наберет больше баллов. Как будут начисляться баллы:

размер вознаграждения по вкладу — 1 балл за каждые 1 000 тенге;

наличие зарегистрированного брака — 5 баллов;

наличие детей — 10 баллов (вне зависимости от количества детей);

наличие статуса социально-уязвимых слоев населения (СУСН) — 10 баллов;

возраст до 35 лет (включительно) — 5 баллов.

При одинаковом количестве баллов приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления. Позже клиенты смогут увидеть на портале банка список тех, кто вошел в программу «Наурыз». Затем у них будет еще два месяца для подачи кредитной заявки.

В «Отбасы банке» советуют к этому времени постараться погасить имеющиеся потребительские кредиты, тогда шансов на одобрение займа будет больше. Ведь при расчете платежеспособности учитывается не только официальный доход за последние 6 месяцев, но и обязательные траты на семью, а также платежи по имеющимся кредитам.

Если участник программы получит положительное одобрение по займу, то у него будет шесть месяцев, чтобы подыскать себе жилье.