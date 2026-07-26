Кто получил новые должности в Казахстане: обзор кадровых назначений недели

На уходящей неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений, затронувших дипломатическую службу, транспортную отрасль, финансовый сектор, региональные органы власти, силовые структуры и систему высшего образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одними из главных кадровых решений недели стали назначения в дипломатическом корпусе. Президент назначил послов Казахстана в трех странах.

Указами Главы государства:

Тугжанов Ералы Лукпанович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, он освобожден от ранее занимаемой должности;

Фото: Kazinform

Саинов Амангельды Газезович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Румынии.

Фото: Kazinform

Следующим значимым кадровым решением стало назначение Елжаса Отыншиева председателем правления АО «НК „Қазақстан темір жолы“.

Фото: АО «Самрук-Қазына»

Елжас Отыншиев окончил бакалавриат и магистратуру Московского физико-технического института по специальности «Общая и прикладная физика».

Трудовую деятельность начал в 2007 году консультантом департамента оценки бизнеса и сопровождения сделок в московском офисе Ernst & Young.

С 2009 по 2019 годы работал в АО «Самрук-Қазына» и его дочерних компаниях.

В 2021–2023 годах работал на руководящих позициях в KIDF, где курировал управление инвестиционным портфелем.

С апреля 2023 года по настоящее время занимал должность управляющего директора по стратегии и управлению активами — члена правления АО «Самрук-Қазына». В этой должности отвечал за управление портфельными компаниями Фонда в нефтегазовом, железнодорожном, горнорудном и других секторах.

С февраля 2024 года является членом Совета директоров АО НК «Қазақстан темір жолы».

В 2023 году награжден государственной наградой Республики Казахстан — медалью «Ерен еңбегі үшін».

8 июля текущего года Талгат Алдыбергенов покинул пост председателя правления АО «НК „Қазақстан темір жолы“.

Изменения произошли и в финансовом секторе. Председателем совета директоров Отбасы банка избран независимый директор Санжар Жамалов.

Фото: Mastercard

Совет директоров Отбасы банка по рекомендации единственного акционера — АО «Национальный инвестиционный холдинг „Байтерек“, избрал своим председателем действующего независимого директора Санжара Жамалова.

В Отбасы банке отметили, что Санжар Жамалов в качестве председателя совета директоров будет играть традиционно ключевую роль в организации работы совета, формировании стратегической повестки, обеспечении конструктивного взаимодействия между членами совета директоров и объективном рассмотрении вопросов развития банка.

До Санжара Жамалова этот пост занимал Жандос Шайхы. 40-летний Санжар Жамалов входит в состав совета директоров Отбасы банка с февраля 2022 года.

Кадровые перестановки продолжились в регионах. По согласованию с Администрацией Президента акимом Балхаша назначен Саян Муратулы. Ранее он возглавлял управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

Фото: акимат Карагандинской области

Саян Муратулы имеет опыт работы в системе государственного управления с 2015 года. Трудовую деятельность на госслужбе начал в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша, где занимал должность главного специалиста сектора благоустройства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и коммунального хозяйства.

В августе 2025 года он был назначен руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

Еще одно назначение состоялось в области Абай. Заместителем акима региона стал Бекжан Бапышев, до этого руководивший управлением туризма области.

Фото: Акимат области Абай

Бекжан Бапышев родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова по специальности «Юриспруденция» (2011 г.), магистратуру в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности «Государственная политика» (2024 г.).

Трудовую деятельность начал в аппарате акима района Алматы города Астаны.

В 2013–2015 годах работал главным специалистом в отделах производственно-технического обеспечения, жизнеобеспечения и инфраструктуры аппарата акима района Сарыарка города Астаны.

В 2015–2016 годах трудился в аппарате акима района Алматы в комиссии по легализации имущества. В дальнейшем занимал должности техника, главного специалиста и руководителя производственно-технического отдела.

В разные годы возглавлял отдел инфраструктуры в аппарате акима района Есиль города Астаны, отдел благоустройства и производственно-технического обеспечения в аппарате акима района Алматы города Астаны, занимал должность заместителя акима района Алматы города Астаны.

В 2025–2026 годах занимал должности заместителя акима города Семей, исполняющего обязанности акима города (6 месяцев), а также руководителя Управления строительства области Абай.

До назначения возглавлял управление туризма области Абай.

Изменения коснулись и правоохранительной системы. Начальником департамента полиции области Улытау назначен полковник полиции Бауржан Сапар.

Фото: акимат области Улытау

До нового назначения он занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции области Жетысу.

Бауржан Сапар в 1997 году окончил Шымкентский юридический колледж МВД РК имени Бауыржана Момышулы, а в 2000 году — Костанайскую высшую школу МВД Республики Казахстан.

Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году. До 2014 года работал на различных следственно-оперативных и руководящих должностях в департаментах внутренних дел Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей.

В 2014–2022 годах возглавлял управление криминальной полиции ДВД Южно-Казахстанской области, отдел полиции Ордабасинского района, а также Управление полиции города Туркестана департамента полиции Туркестанской области.

С мая 2022 года занимал должность заместителя начальника департамента полиции Туркестанской области.

В ноябре 2025 года был назначен первым заместителем начальника департамента полиции области Жетысу.

Новый руководитель появился и в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Начальником департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента назначен полковник Тлеуберды Мадиев, ранее занимавший должность первого заместителя начальника городского ДЧС. Его стаж службы в органах гражданской защиты превышает два десятилетия.

Фото: ДЧС

Тлеуберды Мадиев родился 15 марта 1988 года в селе Маканчинского района, ныне области Абай. В 2009 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан, в 2019 году — Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, в 2022 году — Академию гражданской защиты МЧС России по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Службу в органах гражданской защиты начал в августе 2005 года курсантом Кокшетауского технического института МЧС. После окончания учебы проходил службу в подразделениях Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, где прошел путь от начальника караула пожарной части до руководителя территориального подразделения.

В разные годы занимал руководящие должности в Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина, центральном аппарате Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы. Позже был заместителем начальника Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК.

С апреля 2026 года занимал должность первого заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента. 23 июля назначен начальником ДЧС города.

Руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области назначен Жантас Оспан. До этого он занимал должность заместителя руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: акимат Атырауской области

Жантас Оспан имеет высшее образование. В 2009 году окончил Атырауский институт нефти и газа по специальности «Прикладная экология в нефтегазовой отрасли», в 2019 году — Атырауский университет нефти и газа имени С. Утебаева по специальности «Нефтегазовое дело», в 2025 году — Алматы Менеджмент Университет по специальности «Общий и стратегический менеджмент», имеет степень магистра.

Трудовую деятельность начал в 2004 году инженером по снабжению в ТОО «Жаңа жол-1». В разные годы работал инженером контроля качества, заместителем директора по строительству, инженером КИПиА, специалистом, заместителем начальника и начальником производственно-технического отдела на предприятиях нефтегазовой отрасли.

С декабря 2023 года работал в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области, где занимал должности инспектора по контролю за исполнением поручений, а затем заместителя руководителя управления.

До назначения на новую должность являлся заместителем руководителя указанного управления.

Перестановки затронули и систему высшего образования. Ректором Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова назначен Мухтар Толеген, ранее возглавлявший Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова.

Фото: ЮКИУ им. М. Ауэзова

Мухтар Толеген — кандидат юридических наук, доктор философии (PhD), ассоциированный профессор, академик Академии педагогических наук Казахстана, член-корреспондент Национальной академии наук высшей школы Казахстана.

Мухтар Толеген родился 16 июля 1980 года в селе Шолаккорган Сузакского района Южно-Казахстанской области, ныне Туркестанской области.

В 2001 году с отличием окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы по специальности «Юрист».

Прошел программы повышения квалификации и стажировки в Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка, Мюнхенском институте восточноевропейского права, Политехническом университете Валенсии, Казахском национальном университете имени аль-Фараби, Назарбаев Университете и Школе государственной политики имени Ли Куан Ю в Сингапуре.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в Северо-Казахстанском юридическом институте Казахского гуманитарно-юридического университета. Работал в Казахском гуманитарно-юридическом университете и Казахском национальном университете имени аль-Фараби, где занимал должности преподавателя, декана факультета, помощника и советника ректора, заместителя декана и доцента кафедры.

С 2012 года занимал руководящие должности в сфере высшего образования. Был проректором Костанайского государственного педагогического института, исполнял обязанности руководителя управления статистики и анализа Департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества Министерства образования и науки Казахстана. Работал руководителем аппарата ректора и проректором по инновационной работе и стратегическому развитию Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова.

За вклад в развитие высшего образования удостоен званий «Почетный работник образования Республики Казахстан» и «Лучший преподаватель вуза — 2014», награжден юбилейной медалью «75 лет Костанайскому государственному педагогическому институту» и юбилейным нагрудным знаком «75 лет КазНУ имени аль-Фараби».

С января 2018 года до нового назначения возглавлял Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова.

Завершает кадровую хронику недели еще одно назначение в сфере образования. Ректором Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова стал доктор юридических наук, профессор Кайрат Балабиев, ранее работавший в государственных органах, парламенте и системе высшего образования. Решение приняла республиканская комиссия по избранию (назначению) руководителей организаций высшего и послевузовского образования.

Фото: gov.kz

Кайрат Балабиев родился в 1965 году в Кентау. В 1990 году окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Е. Букетова по специальности «Юриспруденция», в 2003 году — Южно-Казахстанский открытый университет по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 1994 году в органах прокуратуры. Работал помощником и старшим помощником прокурора, прокурором районов, заместителем прокурора Южно-Казахстанской области, занимал должность заместителя начальника областного управления юстиции.

В 2001–2003 годах возглавлял Южно-Казахстанский юридический институт Казахской государственной юридической академии. Затем руководил департаментом кадровой работы Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, занимал должность первого заместителя председателя агентства.

С 2012 года работает в сфере науки и высшего образования. Преподавал в Казахстанском инженерно-педагогическом университете Дружбы народов и Центрально-Азиатском инновационном университете.

С 2016 по 2023 год был секретарем Туркестанского областного маслихата VI и VII созывов и депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Кайрат Балабиев — доктор юридических наук, профессор, автор двух монографий и десятков научных публикаций по административному праву, государственному управлению и вопросам государственной службы.

Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», государственными и ведомственными медалями, нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин». Удостоен звания «Қазақстан мәслихаттарының Құрметті депутаты», почетный гражданин Туркестанской области, Мактааральского района, Кентау и Шымкента.