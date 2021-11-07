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Кто получил миллионную вакцину от коронавируса в Алматы

7 Ноября 2021 00:37
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Кто получил миллионную вакцину от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным медицинских информсистем, миллионным жителем Алматы, получившим прививку против коронавируса, стала Самал Окапова. Об этим сообщил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на особенности здоровья, она сделала выбор в пользу вакцины, чтобы защитить себя и близких. Такая сознательность радует и служит примером для всех», - написал в Twitter аким города.

Ранее сообщалось, что в Алматы количество вакцинированных от коронавируса первым компонентом составило более одного миллиона человек.

По состоянию на 5 ноября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привиты 8 372 506 человек.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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