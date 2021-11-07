Кто получил миллионную вакцину от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По данным медицинских информсистем, миллионным жителем Алматы, получившим прививку против коронавируса, стала Самал Окапова. Об этим сообщил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на особенности здоровья, она сделала выбор в пользу вакцины, чтобы защитить себя и близких. Такая сознательность радует и служит примером для всех», - написал в Twitter аким города.

Ранее сообщалось, что в Алматы количество вакцинированных от коронавируса первым компонентом составило более одного миллиона человек.

По состоянию на 5 ноября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привиты 8 372 506 человек.