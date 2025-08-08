РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:00, 07 Август 2025 | GMT +5

    Кто получает самую высокую зарплату в Кызылординской области

    По состоянию на первый квартал 2025 года средняя номинальная месячная заработная плата одного работника в Кызылординской области составила 354 856 тенге. Об этом сообщает департамент статистики области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги Ақша
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Согласно данным ведомства, самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в сфере транспортных услуг и складирования — 581 375 тенге.

    В то же время самую низкую заработную плату получают работники, занятые в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 166 570 тенге.

    Департамент также представил статистические данные, касающиеся уровня безработицы в регионе.

    — В первом квартале текущего года численность безработных составила около 16,9 тыс. человек. Уровень безработицы в целом по области составляет 4,8%. Среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет уровень безработицы составляет 3,4%. Доля молодежи, входящей в категорию NEET (не обучающейся, не работающей и не проходящей профессиональное обучение), составляет 5,7%. Указанные данные были подготовлены на основе выборочного обследования занятости населения, — говорится в официальном сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Кызылординской области рождаются до 55 малышей ежедневно.

    Айгуль Эсеналиева
