Кто получает самую высокую зарплату в Кызылординской области
По состоянию на первый квартал 2025 года средняя номинальная месячная заработная плата одного работника в Кызылординской области составила 354 856 тенге. Об этом сообщает департамент статистики области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным ведомства, самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в сфере транспортных услуг и складирования — 581 375 тенге.
В то же время самую низкую заработную плату получают работники, занятые в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 166 570 тенге.
Департамент также представил статистические данные, касающиеся уровня безработицы в регионе.
— В первом квартале текущего года численность безработных составила около 16,9 тыс. человек. Уровень безработицы в целом по области составляет 4,8%. Среди молодежи в возрасте от 15 до 34 лет уровень безработицы составляет 3,4%. Доля молодежи, входящей в категорию NEET (не обучающейся, не работающей и не проходящей профессиональное обучение), составляет 5,7%. Указанные данные были подготовлены на основе выборочного обследования занятости населения, — говорится в официальном сообщении.
