РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:52, 06 Август 2025 | GMT +5

    До 55 малышей ежедневно рождаются в Кызылординской области

    Кызылординская область занимает четвёртое место среди регионов страны по уровню рождаемости, рассчитанному на одну тысячу человек населения. Об этом сообщили в областном департаменте статистики области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    младенец
    Фото: pexels

    Согласно данным записей актов гражданского состояния, в период с января по май 2025 года в регионе родилось 6 739 младенцев, из них 3 454 — мальчики и 3 285 — девочки.

    — В Кызылординской области уровень рождаемости и естественного прироста населения остаётся стабильным. По показателю рождаемости на тысячу человек населения наш регион занимает четвёртое место среди всех областей страны. Если обратиться к статистике, можно отметить, что в регионе в среднем ежедневно рождается от 50 до 55 детей. Ежемесячно на свет появляются от 1 550 до 1 600 новорождённых, — отметил заместитель руководителя департамента Айбек Абильдаев.

    По его словам, средний возраст населения составляет 29,8 года, что свидетельствует о высоком количестве женщин репродуктивного возраста.

    — Отрадно отметить, что в последнее время наблюдается рост числа многодетных матерей, которые рожают пятого, шестого и даже седьмого ребёнка, — добавил Айбек Абильдаев.

    Теги:
    Демография Дети Женщины Кызылординская область Рождаемость Младенцы Новорожденный
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают