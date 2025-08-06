До 55 малышей ежедневно рождаются в Кызылординской области

Согласно данным записей актов гражданского состояния, в период с января по май 2025 года в регионе родилось 6 739 младенцев, из них 3 454 — мальчики и 3 285 — девочки.

— В Кызылординской области уровень рождаемости и естественного прироста населения остаётся стабильным. По показателю рождаемости на тысячу человек населения наш регион занимает четвёртое место среди всех областей страны. Если обратиться к статистике, можно отметить, что в регионе в среднем ежедневно рождается от 50 до 55 детей. Ежемесячно на свет появляются от 1 550 до 1 600 новорождённых, — отметил заместитель руководителя департамента Айбек Абильдаев.

По его словам, средний возраст населения составляет 29,8 года, что свидетельствует о высоком количестве женщин репродуктивного возраста.