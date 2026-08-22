Кто ответит за дерево, упавшее на человека

Если падение дерева привело к травме, повреждению автомобиля или гибели человека, ответственность не всегда можно списать на непогоду. В каждом таком случае важно установить, кто отвечал за содержание территории, было ли дерево аварийным и можно ли было предотвратить происшествие.Юрист Анна Латош объяснила, в каких случаях пострадавшие вправе требовать возмещения ущерба и что делать, чтобы доказать ответственность виновных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Упавшее дерево зачастую воспринимается как несчастный случай, особенно если происшествие произошло во время сильного ветра. Однако с юридической точки зрения природный фактор не всегда освобождает ответственных лиц от ответственности.

Подобные происшествия в Казахстане уже приводили к трагическим последствиям. В Алматы 19-летняя девушка скончалась после тяжелейших травм, полученных в результате падения сухого дерева в роще Баума.

Еще один трагический случай произошел в Караганде: пятилетний ребенок погиб после того, как во время сильного порывистого ветра на него упала ветка дерева.

Как отмечает юридический консультант Палаты «Эксперт права» Анна Латош, прежде всего необходимо установить, где находилось дерево и кто отвечал за содержание этой территории.

— Нельзя заранее утверждать, что во всех случаях ответственность несет акимат. Ответственным может оказаться тот субъект, на котором в соответствии с законодательством, местными правилами, договором, правом собственности или землепользования лежала обязанность по содержанию конкретной территории и расположенных на ней зеленых насаждений. Поэтому перед предъявлением каких-либо требований необходимо установить границы земельного участка и лицо, ответственное за его содержание. Это принципиально важно для правильного определения ответчика, — пояснила Анна Латош.

Фото: личный архив А.Латош

Действующие Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов предусматривают комплекс мероприятий по уходу за деревьями. В их числе — мониторинг и инвентаризация зеленых насаждений, санитарная обрезка, выявление сухостойных и аварийных деревьев, а также борьба с болезнями и вредителями.

Особое значение имеет состояние самого дерева. Если оно было сухим, гнилым, больным, наклоненным либо имело другие очевидные признаки опасности, а ответственное лицо знало или должно было знать об этом, но не приняло необходимых мер, вопрос о возмещении причиненного вреда может стать предметом судебного разбирательства.

Сильный ветер не всегда освобождает от ответственности

Сам факт сильного ветра еще не означает, что виновных в происшествии нет. В каждом случае необходимо выяснить, стало ли падение исключительно следствием непредотвратимого природного явления либо дерево уже находилось в опасном состоянии.

— Если здоровое дерево неожиданно было вырвано сильнейшим ураганным ветром, который невозможно было предвидеть или предотвратить, привлечь ответственное лицо к гражданско-правовой ответственности значительно сложнее. Но совершенно иная ситуация, когда даже во время сильного ветра падает давно сухое, гнилое или аварийное дерево, состояние которого можно было выявить при надлежащем обследовании. Тогда необходимо исследовать вопрос о бездействии лица, обязанного содержать территорию и зеленые насаждения, — подчеркнула Анна Латош.

Таким образом, ключевым становится не только сам факт падения дерева, но и его состояние до происшествия, а также исполнение ответственными лицами своих обязанностей.

Что говорит законодательство

Общие основания ответственности за причинение вреда установлены статьей 917 Гражданского кодекса Республики Казахстан. В соответствии с ней вред, причиненный неправомерными действиями или бездействием, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме, если оно не докажет отсутствие своей вины.

На практике для разрешения такого спора необходимо установить сразу несколько обстоятельств: был ли причинен вред, кто отвечал за территорию, являлось ли дерево аварийным, знал ли или должен ли был знать об этом ответственный субъект и существует ли причинно-следственная связь между его бездействием и наступившими последствиями.

При этом ответственным лицом может быть не только государственный орган. В зависимости от места расположения дерева им может оказаться организация, обслуживающая территорию, собственник или пользователь земельного участка, управляющая организация, предприятие либо другое юридическое или физическое лицо.

Дерево может находиться на земле общего пользования, возле многоквартирного дома, на территории предприятия, торгового объекта, организации, частного домовладения, рядом с дорогой или объектом инфраструктуры. Поэтому определение границ территории и обязанностей по ее содержанию имеет принципиальное значение.

Первые действия после падения дерева

Если упавшее дерево травмировало человека или повредило автомобиль, важно не ограничиваться обращением за медицинской помощью или устранением последствий происшествия.

Пострадавшему следует вызвать скорую помощь, а при необходимости — полицию. Место происшествия желательно максимально подробно зафиксировать на фото и видео: состояние дерева, ствол, корневую систему, место перелома, сухие или гнилые участки, дупла, поврежденные ветви, следы падения и поврежденное имущество.

Также необходимо найти свидетелей и сохранить их контактные данные. Медицинские документы — справки скорой помощи, выписки из стационара, результаты обследований, заключения врачей, больничные листы, документы об инвалидности, чеки на лечение и реабилитацию — впоследствии могут иметь важное доказательственное значение.

— Пострадавшему необходимо с первых часов правильно фиксировать обстоятельства происшествия. Очень важно сохранить медицинские документы, фотографии и видеозаписи, установить свидетелей, а также выяснить, были ли до происшествия обращения граждан по поводу опасного дерева. Если жильцы или другие граждане ранее сообщали о сухом, наклоненном или аварийном дереве, а соответствующие обращения были зарегистрированы, такие сведения могут иметь существенное значение для установления вины и причинно-следственной связи, — сказала Анна Латош.

Особенно важными могут оказаться обращения, направленные в акимат, управляющую организацию, ОСИ, коммунальные службы или другие ответственные структуры. Следует установить, кто принимал заявления, были ли они зарегистрированы, проводилось ли обследование дерева, составлялся ли соответствующий акт и принимались ли меры по его удалению.

Можно ли получить компенсацию?

При наличии предусмотренных законом оснований пострадавший может требовать возмещения вреда, причиненного здоровью, включая необходимые и документально подтвержденные расходы на лечение, лекарства и реабилитацию.

Кроме того, законодательство предусматривает возможность компенсации морального вреда. Ее размер не определяется по простой формуле: суд учитывает характер физических и нравственных страданий, последствия травмы, степень вины причинителя вреда и другие обстоятельства конкретного дела.

Если дерево повредило автомобиль или другое имущество, необходимо зафиксировать повреждения, получить документы о происшествии, установить лицо, ответственное за территорию, провести оценку ущерба и сохранить документы, подтверждающие расходы на эвакуацию и ремонт.

При этом специалисты рекомендуют по возможности не убирать дерево до его надлежащей фиксации, если его положение и состояние могут иметь значение для дальнейшего разбирательства.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Если падение дерева привело к смерти

В случае гибели человека ситуация может выйти за рамки гражданско-правового спора и получить уголовно-правовую оценку. Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности.

Однако сама по себе смерть от падения дерева еще не означает автоматического наличия состава уголовного правонарушения. Следствию необходимо установить конкретное ответственное лицо, его обязанности, факт их нарушения, форму вины и причинно-следственную связь между допущенным нарушением и смертью человека.

— В случае гибели человека необходимо установить не только сам факт падения дерева, но и ответить на принципиальный вопрос: можно ли было предотвратить трагедию при надлежащем исполнении обязанностей? Если дерево являлось аварийным и его состояние можно было своевременно выявить, а ответственное лицо имело обязанность принять соответствующие меры, эти обстоятельства должны получить правовую оценку. Но делать вывод о наличии уголовной ответственности можно только после установления всех признаков состава правонарушения, — отметила Анна Латош.

Почему важны обращения граждан

Одним из наиболее значимых доказательств в подобных делах могут стать обращения, поступившие еще до происшествия.

Если жители заранее сообщали об опасном дереве, а ответственные службы получили такую информацию, но не обследовали дерево и не приняли необходимых мер, эти обстоятельства могут иметь существенное значение при установлении вины.

Поэтому пострадавшему важно выяснить, поступали ли ранее заявления, кому они направлялись, были ли зарегистрированы, проводилось ли обследование, составлялся ли акт, признавалось ли дерево аварийным и выдавались ли предписания на его санитарную обрезку или удаление.

Важными доказательствами также могут стать фотографии дерева, коллективные обращения жителей, ответы государственных органов, акты обследования, сведения о зеленых насаждениях, заключения специалистов, показания свидетелей, записи камер видеонаблюдения, публикации в социальных сетях и документы об обслуживании территории.

В конечном счете цепочка, которую необходимо установить, выглядит следующим образом: состояние дерева – обязанность конкретного лица – бездействие или ненадлежащее содержание – падение – причиненный вред – причинно-следственная связь.

— Упавшее дерево не всегда является просто несчастным случаем. Если оно было аварийным, сухостойным, больным или представляло очевидную опасность, а ответственное лицо не приняло предусмотренных мер по его обследованию, содержанию, санитарной обрезке либо удалению, может возникнуть ответственность за причиненный вред. Но в каждом конкретном случае необходимо установить, кому принадлежала территория, кто отвечал за дерево, в каком состоянии оно находилось и можно ли было предотвратить происшествие. Именно поэтому правильная фиксация обстоятельств с первых часов после падения дерева имеет большое значение для защиты прав пострадавшего, — резюмировала Анна Латош.

Таким образом, юридическая оценка подобных происшествий начинается не с вопроса «кто виноват?», а с установления конкретных обязанностей и фактов. Если опасное состояние дерева можно было выявить заранее, а необходимые меры не были приняты, случайное на первый взгляд происшествие может повлечь вполне конкретные правовые последствия.

Ранее юрист разъяснила действия при укусе собак. Что делать и кто ответит по закону в случае нападения собаки.