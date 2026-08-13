Кто отвечает за профессиональную этику тамады и ведущих, объяснили в Минкультуры РК

Министерство культуры и информации Республики Казахстан разъяснило, кто отвечает за профессиональную этику тамады и ведущих культурных мероприятий, передает корреспондент Kazinform.

По словам председателя Комитета информации Әлішера Мұқажана, вопросы профессиональной этики и саморегулирования ведущих культурных мероприятий, в том числе тамад, относятся к сфере ответственности профессионального сообщества и организаторов мероприятий.

— Регулировать вопросы общественной этики только посредством административных ограничений недостаточно. Важно повышать профессиональную ответственность производителей контента, представителей медиа и сферы культуры, развивать институты саморегулирования и формировать информационную культуру общества, — сказал спикер.

Он также отметил, что министерство проводит разъяснительную работу, направленную на повышение информационной культуры, формирование ответственного поведения в цифровом пространстве и безопасное использование информации.

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