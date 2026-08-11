Spotify начнет маркировать ИИ-исполнителей и уберет их из рекомендаций

С середины сентября Spotify начнет маркировать профили исполнителей с созданной искусственным интеллектом идентичностью специальным значком AI Persona. По умолчанию музыка таких артистов не будет попадать в редакционные и алгоритмические рекомендации сервиса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Spotify

Значок AI Persona будет указывать на то, что личность исполнителя может быть создана с помощью искусственного интеллекта и не представляет реального человека. Маркировка появится в профилях артистов, результатах поиска и рядом с композициями в плейлистах.

При этом музыка таких исполнителей не будет появляться в персональных рекомендациях пользователей, за исключением случаев, когда слушатель сам подписан на AI Persona.

— Мы считаем, что у всех артистов есть творческий выбор в том, как они себя позиционируют, но алгоритмы Spotify направлены на продвижение музыки настоящих артистов, которые строят карьеру в музыкальной индустрии, — отметили в компании.

Исполнители уже могут самостоятельно указать через Spotify for Artists, что их профиль представляет AI Persona. Однако сервис не намерен полагаться исключительно на добровольное раскрытие этой информации. Spotify будет самостоятельно проверять профили и выявлять те, где имя и изображения могут представлять фотореалистичную личность, созданную ИИ.

При нажатии на значок пользователи смогут узнать, сообщил ли исполнитель об использовании ИИ самостоятельно или маркировка была установлена Spotify после проверки. Артисты, которым значок присвоит сама платформа, смогут обжаловать решение.

В ближайшие месяцы Spotify также планирует предоставить пользователям возможность сообщать о профилях, которые, по их мнению, представляют ИИ-персон.

При этом в компании уточнили важный момент: новая маркировка касается именно публичной личности исполнителя, а не способа создания его музыки. Для раскрытия информации об использовании искусственного интеллекта непосредственно при создании композиций сервис использует другие инструменты — AI Credits и SongDNA.

Ранее Sony дала музыкантам инструмент для борьбы с ИИ за авторские права.