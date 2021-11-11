Кто они, алматинские врачи- ровесники независимости Казахстана?

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ровесники Независимости сегодня вносят свой весомый вклад в процветание страны. С самого начала коронавирусной пандемии молодые специалисты в сфере здравоохранения продемонстрировали большое мужество, самоотверженность и верность профессии, изъявив желание работать на передовой в борьбе с КВИ. Сегодня мы расскажем о некоторых из них, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Баян Айтжанова родилась 22 марта 1991 года. Сейчас она работает ЛОР-врачом в городской клинической больнице № 5 города Алматы.

«Мои родители всегда мечтали, чтобы я стала доктором. Когда пришло время выбирать профессию, для меня было важно, чтобы эта деятельность приносила пользу обществу. На сегодня я ни на секунду не жалею о своем выборе. С первых дней моего обучения я осознаю, что медицинский работник несет большую ответственность за жизнь человека. В этом наше государство дает огромную возможность расти молодым вместе с ним. У нас есть все перспективы развиваться и добиваться больших высот», - рассказала врач.

По ее словам, от доли врачебного вклада зависит развитие здоровой нации.

«За все годы Независимости наша страна пережила многие сложности, но они были преодолены. Я уверена в том, что мы сможем изменить к лучшему не только наше государство, но и весь мир. В этой связи коронавирусная пандемия послужила еще одним доказательством той важной роли, которую играют медицинские работники. Люди в белых халатах, подвергая себя опасности, продолжают находиться на передовой борьбы с коронавирусом», - поделилась ровесница независимости Баян Айтжанова.

Данияр Кайралиев родился 25 октября 1991 года. Работает эндоваскулярным хирургом в отделении интервенционной хирургии и аритмологии городской клинической больницы № 7 города Алматы.

«Я окончил казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова. После интернатуры в 2016 году поехал в Москву. Там жил в общежитии и обучался в науно-исследовательском институте клинической кардиологии имени А. Л. Мясникова. Принимал участие в организации конференции «Саммит по коронарным осложнениям-2017» и «Саммит по коронарным осложнениям-2018». Написал немало статей по коронарным осложнениям в медицинских журналах», - говорит он.

Как отметил молодой врач, за годы независимости Казахстан вышел на мировой уровень в сфере здравоохранения.

«Мы достигли высококачественной медицинской помощи с использованием высокотехнологичных устройств. Например, медицинский туризм. Если раньше казахстанцы уезжали за рубеж для получения медицинской помощи. То сейчас мы с гордостью можем лечить не только наших граждан, но и помогать жителям других стран. Тому пример - даже разработанная в Казахстане вакцина от коронавируса отправляется в соседние страны в рамках борьбы с пандемией», - считает молодой специалист.

Ханзада Кантаева родилась 12 февраля 1991 года. Она анестезиолог-реаниматолог в городской клинической больнице № 4 города Алматы.

«Моя мама - врач-терапевт, и я тоже с детства мечтала стать обладателем профессии врача. Начала работать со студенческих лет. В первые годы практики работала медицинской сестрой в отделении нейрохирургии в № 1 детской городской больницы. По специальности работаю с 2019 года. Стараюсь совмещать работу и семью. Так как я - мама трех прекрасных детей»,- рассказала она.

Ханзада Кантаева считает, что с обретением суверенитета в Казахстане произошли множество положительных изменении.

«Хочу отметить, что сфере здравоохранения уделяется особое внимание. Ежегодно выделяется немало бюджета для поддержки и развития медицины. В результате появились множество научных центров и медицинских учреждении. Во время пандемии для медиков накладывалась огромная ответственность. Особенно на долю анестезиологов-реаниматологов. Многие отделения реанимации и интенсивной терапии были переведены в ковидные инфекционные отделения, где принимались пациенты с тяжелыми осложнениями. Пандемия потребовала от нас не только хорошего медицинского образования и моральной стойкости, но и физической подготовки», - отметила она.