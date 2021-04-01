Кто несет ответственность за переселение жильцов аварийных домов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эвакуацией жителей аварийных домов в столице страны займется специальная компания. Об этом сообщили в управлении строительства и жилищной политики Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ответственность за переселение жителей аварийных домов в новое жилье возложена на ТОО «Елорда даму». По условиям программы товарищество передает часть построенного жилья в коммунальную собственность для последующего переселения жителей аварийных домов. Остальная часть реализуется на рынке недвижимости. А доходы реинвестируются в новое строительство. Что касается показателей благоустройства, то к концу 2017 года он составлял 30% от объема ввода, с 2018 по 2020 год - 10% от объема ввода, с 2021 года - не более 15% от объема ввода», - сообщили в управлении в ответ на запрос редакции.

В акимате также добавили, что строительство нового жилья для жильцов подлежащих сносу домов в Нур-Султане будет осуществляться по револьверной системе – то есть строительные средства каждого года будут получены за счет доходов, полученных в предыдущем году.