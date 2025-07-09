Кто несет ответственность за открытые колодцы и заброшенные здания в Актобе
В Актобе все чаще угрозу представляют не только недостроенные и полуразрушенные здания, но и открытые колодцы. После трагического случая, произошедшего в области, корреспондент Kazinform попыталась выяснить, кто несет ответственность за подобные объекты.
Смерть школьницы и тренера: трагедия, потрясшая село
В июне этого года в селе Жарлы Байганинского района в 10-метровый колодец упала девятилетняя девочка. Ранее этот колодец использовался хозяевами дома, но со временем был заброшен и превратился в своеобразную мусорную яму. В результате внутри скопились токсичные газы. Тренер, пытавшийся спасти ребёнка, также не смог выбраться и погиб.
Трагедия произошла на глазах у местных жителей. Лишь спасатели смогли извлечь тела погибших.
Подобные случаи происходят не только с детьми — взрослые также становятся жертвами собственной беспечности и самонадеянности. После трагедии в районе начались изменения. Представители акимата, санитарной службы и полиции провели обход села и провели профилактическую работу с жителями.
— Если владелец дома не закрывает свой колодец или не вывозит мусор, он может быть привлечён к административной ответственности. Сразу после трагедии мы распространили информационные листовки с призывом «Будьте осторожны!». В районе имеется 9 сельских округов и 22 населённых пункта. В 20 из них уже проведён централизованный водопровод, в 2 — работы продолжаются. Несмотря на это, на территории района остались старые колодцы с бетонными кольцами. Акимы сельских округов закрыли их, а жителям объяснили, как правильно содержать их в чистоте и порядке. Эти колодцы не закапываются — оставляется только отверстие для ведра, иногда даже устанавливается замок. Пока в них нет необходимости, но возможность пользоваться ими сохраняется. В районе насчитывается 17 таких колодцев, большинство из которых жители уже оградили и используют сами. Только 4 находятся в открытом доступе на улице, и все они закрыты, — рассказал заместитель акима Байганинского района Асет Жеткизгенов.
Он отметил, что за безопасность колодцев, расположенных во дворах частных домов, отвечают исключительно их владельцы.
В памятке, распространенной среди населения, подчеркивается:
— С целью обеспечения жизни и безопасности детей необходимо уделить особое внимание состоянию водозаборных и канализационных колодцев, расположенных на территории сёл. Все колодцы должны быть обязательно закрыты, а их техническое состояние — соответствовать санитарным требованиям и стандартам безопасности. Всем жителям предписано в кратчайшие сроки привести свои водяные и канализационные колодцы в соответствие с установленными нормами.
При несоблюдении требований возможно привлечение к административной ответственности. Однако в акимате не уточнили, на основании какой конкретной нормы закона это будет происходить.
— Профилактическая работа проводится не только по уличным, но и по частным колодцам. Вначале даются предупреждения. Пока никто не был оштрафован. Но сегодня колодец может быть закрыт, а завтра — снова открыт. Причина трагедии — равнодушие и отсутствие должного контроля. Я лично был на месте происшествия. Акимат оказал семье помощь и продолжит её оказывать. У погибшего тренера остались маленькие дети. Он приехал в село в 2017 году по программе «С дипломом в село» и готовил сельских ребят к соревнованиям. Это огромная потеря, — добавил Асет Жеткизгенов.
Ответственность за безопасность: кто и за что отвечает?
В день трагедии спасатели оперативно извлекли тела из колодца. Это и есть их прямая задача — спасение и оказание помощи. По данным пресс-службы ДЧС Актюбинской области, за содержание колодцев отвечают их владельцы, коммунальные службы, операторы и обслуживающие организации.
Контроль за безопасностью — обязанность местных исполнительных органов и профильных организаций.
Пресс-служба департамента полиции области пояснила: если на проезжей части остаётся открытым люк, за это предусмотрена административная ответственность по статье 632 Кодекса об административных правонарушениях РК — «Нарушение требований по содержанию люков подземных коммуникаций, создающее угрозу безопасности дорожного движения».
Штрафы по данной статье составляют:
- для должностных лиц, субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций — 10 МРП;
- для субъектов среднего бизнеса — 20 МРП;
- для субъектов крупного бизнеса — 30 МРП.
При повторном нарушении в течение года размер штрафов увеличивается. Если в результате происшествия причинён лёгкий вред здоровью или нанесён ущерб транспортным средствам, штрафы также возрастают.
Если же открытый колодец расположен во дворе или на прилегающей территории жилого дома, применяется статья 505 — «Нарушение правил благоустройства населённых пунктов, уничтожение объектов инфраструктуры и зелёных насаждений».
В этом случае:
- физическим лицам выносится предупреждение или накладывается штраф в размере 20 МРП,
- субъектам малого бизнеса и НПО — 30 МРП,
- субъектам среднего бизнеса — 40 МРП,
- субъектам крупного бизнеса — 100 МРП.
Что касается санитарных вопросов, то они находятся в ведении эпидемиологов. Однако санитарная проверка частных колодцев невозможна.
— Колодцы, находящиеся в частной собственности, не включены в перечень объектов, подлежащих санитарному контролю как эпидемиологически значимые. Поэтому мы не можем проводить проверки или мониторинг таких объектов. Владелец вправе самостоятельно провести анализ качества воды в любой аккредитованной лаборатории. Согласно приказу министра здравоохранения, при отказе от использования нецентрализованного источника водоснабжения владелец обязан провести его тампонаж, — сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области.
Тампонаж, согласно санитарным нормам, проводится в следующих случаях:
- ухудшение качества воды из-за нарушения герметичности водоносного слоя;
- деформация или разрушение бетонных колец;
- отсутствие необходимости в дальнейшей эксплуатации;
- во избежание смешивания пресной воды с водами, содержащими соли и металлы;
- при наличии геологических и технических нарушений;
- при грубых ошибках в бурении и строительстве;
- при снижении производительности источника и отсутствии возможности его замены.
Опасность представляют и заброшенные здания — мнение эксперта
Сегодня угрозу для детей несут не только колодцы — небезопасными становятся и пустующие, заброшенные здания. Бывший руководитель управления образования Актюбинской области, PhD, международный эксперт в области образования Жаик Султан подчёркивает связь между состоянием городской среды и детской безопасностью.
— В 1982 году американские социологи Джеймс К. Уилсон и Джордж Келлинг предложили так называемую «теорию разбитых окон» (broken windows theory). Её суть — любой визуальный беспорядок (разбитые окна, заброшенные здания, мусор) вызывает ощущение безнаказанности и провоцирует рост правонарушений. В 1990-х и 2000-х годах полиция Нью-Йорка активно использовала эту теорию, системно борясь с мелкими нарушениями. Это дало впечатляющий результат: по официальной статистике NYPD, уровень преступности снизился на 56%. Исследования Гарвардского университета показали: заброшенные здания и грязные улицы негативно влияют на психику детей, повышая склонность к девиантному поведению на 25–30%. По данным UNICEF, дети, проживающие в районах с плохой инфраструктурой и социальным запущением, хуже учатся в школе и чаще вовлекаются в противоправную деятельность.
Эксперт отметил, что аналогичная ситуация имела место и в Актюбинской области. В селе Копа Темирского района ученик погиб вблизи заброшенной бани. Тогда старшеклассники издевались над младшими школьниками и избили одного из них до смерти. Сейчас по этому делу идёт судебное разбирательство. Среди обвиняемых — сами школьники.
Жаик Султан добавил, что в системе образования региона насчитывается более 100 таких заброшенных объектов.
Согласно информации пресс-службы акима Актюбинской области, по другим сферам — за пределами системы образования — официальный перечень заброшенных зданий не ведётся. Это означает, что здания, находящиеся на балансе других ведомств, могут оставаться без контроля, а значит — представлять потенциальную угрозу для окружающих, особенно для детей.
Тем временем областное управление образования подтверждает наличие 20 пустующих объектов, находящихся в его ведении. Из них только два здания были снесены, остальные продолжают числиться на балансе районных образовательных организаций.
Жаик Султан подчёркивает:
— Наличие заброшенных объектов в сёлах и городах — это не просто проблема эстетики. Это реальная угроза, в том числе социальная. Дети, которые ежедневно проходят мимо разрушенных зданий, играют возле них или даже заходят внутрь, рискуют не только получить травму. Они формируются в среде, где «норма» — это разруха, опасность, отсутствие порядка. Мы не можем говорить о воспитании сознательных и ответственных граждан в условиях безразличия к общественному пространству.
Вывод: нужна комплексная программа безопасности
Происшествия в Байганинском и Темирском районах стали тревожным сигналом для всей области. Открытые колодцы, разрушенные здания, отсутствие системного надзора и актуального реестра опасных объектов — всё это указывает на необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности в населённых пунктах.
Эксперты и представители местной власти сходятся в одном: простыми предупреждениями проблему не решить. Требуются:
- актуализация и открытый доступ к реестру опасных и заброшенных объектов;
- чёткое разграничение ответственности между владельцами, коммунальными службами, акиматами и контролирующими органами;
- регулярный мониторинг состояния инфраструктуры;
- развитие культуры безопасности среди населения — через школы, родительские комитеты, СМИ.
До тех пор, пока не будет сформирована система, предотвращающая такие трагедии, каждый колодец и каждое заброшенное здание могут стать местом очередной беды.