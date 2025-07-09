Кто несет ответственность за открытые колодцы и заброшенные здания в Актобе

Смерть школьницы и тренера: трагедия, потрясшая село

В июне этого года в селе Жарлы Байганинского района в 10-метровый колодец упала девятилетняя девочка. Ранее этот колодец использовался хозяевами дома, но со временем был заброшен и превратился в своеобразную мусорную яму. В результате внутри скопились токсичные газы. Тренер, пытавшийся спасти ребёнка, также не смог выбраться и погиб.

Трагедия произошла на глазах у местных жителей. Лишь спасатели смогли извлечь тела погибших.

Подобные случаи происходят не только с детьми — взрослые также становятся жертвами собственной беспечности и самонадеянности. После трагедии в районе начались изменения. Представители акимата, санитарной службы и полиции провели обход села и провели профилактическую работу с жителями.

— Если владелец дома не закрывает свой колодец или не вывозит мусор, он может быть привлечён к административной ответственности. Сразу после трагедии мы распространили информационные листовки с призывом «Будьте осторожны!». В районе имеется 9 сельских округов и 22 населённых пункта. В 20 из них уже проведён централизованный водопровод, в 2 — работы продолжаются. Несмотря на это, на территории района остались старые колодцы с бетонными кольцами. Акимы сельских округов закрыли их, а жителям объяснили, как правильно содержать их в чистоте и порядке. Эти колодцы не закапываются — оставляется только отверстие для ведра, иногда даже устанавливается замок. Пока в них нет необходимости, но возможность пользоваться ими сохраняется. В районе насчитывается 17 таких колодцев, большинство из которых жители уже оградили и используют сами. Только 4 находятся в открытом доступе на улице, и все они закрыты, — рассказал заместитель акима Байганинского района Асет Жеткизгенов.

Он отметил, что за безопасность колодцев, расположенных во дворах частных домов, отвечают исключительно их владельцы.

В памятке, распространенной среди населения, подчеркивается:

— С целью обеспечения жизни и безопасности детей необходимо уделить особое внимание состоянию водозаборных и канализационных колодцев, расположенных на территории сёл. Все колодцы должны быть обязательно закрыты, а их техническое состояние — соответствовать санитарным требованиям и стандартам безопасности. Всем жителям предписано в кратчайшие сроки привести свои водяные и канализационные колодцы в соответствие с установленными нормами.

При несоблюдении требований возможно привлечение к административной ответственности. Однако в акимате не уточнили, на основании какой конкретной нормы закона это будет происходить.

— Профилактическая работа проводится не только по уличным, но и по частным колодцам. Вначале даются предупреждения. Пока никто не был оштрафован. Но сегодня колодец может быть закрыт, а завтра — снова открыт. Причина трагедии — равнодушие и отсутствие должного контроля. Я лично был на месте происшествия. Акимат оказал семье помощь и продолжит её оказывать. У погибшего тренера остались маленькие дети. Он приехал в село в 2017 году по программе «С дипломом в село» и готовил сельских ребят к соревнованиям. Это огромная потеря, — добавил Асет Жеткизгенов.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Ответственность за безопасность: кто и за что отвечает?

В день трагедии спасатели оперативно извлекли тела из колодца. Это и есть их прямая задача — спасение и оказание помощи. По данным пресс-службы ДЧС Актюбинской области, за содержание колодцев отвечают их владельцы, коммунальные службы, операторы и обслуживающие организации.

Контроль за безопасностью — обязанность местных исполнительных органов и профильных организаций.

Пресс-служба департамента полиции области пояснила: если на проезжей части остаётся открытым люк, за это предусмотрена административная ответственность по статье 632 Кодекса об административных правонарушениях РК — «Нарушение требований по содержанию люков подземных коммуникаций, создающее угрозу безопасности дорожного движения».

Штрафы по данной статье составляют:

для должностных лиц, субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций — 10 МРП;

для субъектов среднего бизнеса — 20 МРП;

для субъектов крупного бизнеса — 30 МРП.

При повторном нарушении в течение года размер штрафов увеличивается. Если в результате происшествия причинён лёгкий вред здоровью или нанесён ущерб транспортным средствам, штрафы также возрастают.

Если же открытый колодец расположен во дворе или на прилегающей территории жилого дома, применяется статья 505 — «Нарушение правил благоустройства населённых пунктов, уничтожение объектов инфраструктуры и зелёных насаждений».

В этом случае:

физическим лицам выносится предупреждение или накладывается штраф в размере 20 МРП,

субъектам малого бизнеса и НПО — 30 МРП,

субъектам среднего бизнеса — 40 МРП,

субъектам крупного бизнеса — 100 МРП.

Что касается санитарных вопросов, то они находятся в ведении эпидемиологов. Однако санитарная проверка частных колодцев невозможна.

— Колодцы, находящиеся в частной собственности, не включены в перечень объектов, подлежащих санитарному контролю как эпидемиологически значимые. Поэтому мы не можем проводить проверки или мониторинг таких объектов. Владелец вправе самостоятельно провести анализ качества воды в любой аккредитованной лаборатории. Согласно приказу министра здравоохранения, при отказе от использования нецентрализованного источника водоснабжения владелец обязан провести его тампонаж, — сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Тампонаж, согласно санитарным нормам, проводится в следующих случаях:

ухудшение качества воды из-за нарушения герметичности водоносного слоя; деформация или разрушение бетонных колец; отсутствие необходимости в дальнейшей эксплуатации; во избежание смешивания пресной воды с водами, содержащими соли и металлы; при наличии геологических и технических нарушений; при грубых ошибках в бурении и строительстве; при снижении производительности источника и отсутствии возможности его замены.

Опасность представляют и заброшенные здания — мнение эксперта

Сегодня угрозу для детей несут не только колодцы — небезопасными становятся и пустующие, заброшенные здания. Бывший руководитель управления образования Актюбинской области, PhD, международный эксперт в области образования Жаик Султан подчёркивает связь между состоянием городской среды и детской безопасностью.

— В 1982 году американские социологи Джеймс К. Уилсон и Джордж Келлинг предложили так называемую «теорию разбитых окон» (broken windows theory). Её суть — любой визуальный беспорядок (разбитые окна, заброшенные здания, мусор) вызывает ощущение безнаказанности и провоцирует рост правонарушений. В 1990-х и 2000-х годах полиция Нью-Йорка активно использовала эту теорию, системно борясь с мелкими нарушениями. Это дало впечатляющий результат: по официальной статистике NYPD, уровень преступности снизился на 56%. Исследования Гарвардского университета показали: заброшенные здания и грязные улицы негативно влияют на психику детей, повышая склонность к девиантному поведению на 25–30%. По данным UNICEF, дети, проживающие в районах с плохой инфраструктурой и социальным запущением, хуже учатся в школе и чаще вовлекаются в противоправную деятельность.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Эксперт отметил, что аналогичная ситуация имела место и в Актюбинской области. В селе Копа Темирского района ученик погиб вблизи заброшенной бани. Тогда старшеклассники издевались над младшими школьниками и избили одного из них до смерти. Сейчас по этому делу идёт судебное разбирательство. Среди обвиняемых — сами школьники.

Жаик Султан добавил, что в системе образования региона насчитывается более 100 таких заброшенных объектов.

Согласно информации пресс-службы акима Актюбинской области, по другим сферам — за пределами системы образования — официальный перечень заброшенных зданий не ведётся. Это означает, что здания, находящиеся на балансе других ведомств, могут оставаться без контроля, а значит — представлять потенциальную угрозу для окружающих, особенно для детей.

Тем временем областное управление образования подтверждает наличие 20 пустующих объектов, находящихся в его ведении. Из них только два здания были снесены, остальные продолжают числиться на балансе районных образовательных организаций.

Жаик Султан подчёркивает:

— Наличие заброшенных объектов в сёлах и городах — это не просто проблема эстетики. Это реальная угроза, в том числе социальная. Дети, которые ежедневно проходят мимо разрушенных зданий, играют возле них или даже заходят внутрь, рискуют не только получить травму. Они формируются в среде, где «норма» — это разруха, опасность, отсутствие порядка. Мы не можем говорить о воспитании сознательных и ответственных граждан в условиях безразличия к общественному пространству.

Вывод: нужна комплексная программа безопасности

Происшествия в Байганинском и Темирском районах стали тревожным сигналом для всей области. Открытые колодцы, разрушенные здания, отсутствие системного надзора и актуального реестра опасных объектов — всё это указывает на необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности в населённых пунктах.

Эксперты и представители местной власти сходятся в одном: простыми предупреждениями проблему не решить. Требуются:

актуализация и открытый доступ к реестру опасных и заброшенных объектов;

чёткое разграничение ответственности между владельцами, коммунальными службами, акиматами и контролирующими органами;

регулярный мониторинг состояния инфраструктуры;

развитие культуры безопасности среди населения — через школы, родительские комитеты, СМИ.

До тех пор, пока не будет сформирована система, предотвращающая такие трагедии, каждый колодец и каждое заброшенное здание могут стать местом очередной беды.