Кто несет ответственность за качество дорог в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о системе строительства, ремонта и оценке качества дорожного полотна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По мере экономического роста Казахстана появилась необходимость интегрирования отечественных международных коридоров в мировую транспортную систему. Начиная с 2001 года, объявленного Первым Президентом Республики Казахстан Назарбаевым Н.А. «Годом дорог», особое внимание уделяется модернизации автомобильных дорог. При реализации поставленных задач, ранее существовавшая система управления отрасли, по оценке Всемирного банка реконструкции и развития (далее-Банк), показала себя не эффективной», - написал Бейбут Атамкулов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на примере мирового опыта Банком предложено разделить функции заказчика и контроля качества путем создания единого оператора по управлению автодорогами.

«На основании рекомендации Банка по итогам заседания Государственной комиссией по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан от 18 мая 2012 года под председательством Первого Президента Республики Казахстан, принято решение о реформировании автодорожной отрасли. В рамках исполнения данного решения Правительством РК поддержано создание Национального оператора и в 2013 году внесены соответствующие поправки в законодательные акты. Создание Национального оператора позволило избавить государство от несвойственных ему хозяйственных функций. При этом за уполномоченным органом оставлены функции по стратегическому планированию, нормативному и научному обеспечению, организации экспертизы качества работ», - отметил министр.

«Национальному оператору в лице АО «НК «ҚазАвтоЖол» переданы функции по организации строительства, реконструкции, капитального, среднего, текущего ремонта и содержания автодорог республиканского значения на основании государственного задания, развитие придорожного сервиса, а также внедрение платных автомобильных дорог», - заключил глава ведомства.