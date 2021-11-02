Кто может стать донором крови в Казахстане, а кому противопоказано

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кто может стать донором крови, а кому противопоказано? Какова потребность в столице? Об этом рассказали в Научно-производственном центре трансфузиологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В центре отметили, что существует постоянная необходимость в регулярных поставках крови, так как ее можно хранить только в течение ограниченного периода времени. Для того чтобы безопасная кровь была доступна всегда и везде, где она необходима, достаточное число здоровых людей, а это примерно 120 -150 доноров каждый день, должно регулярно сдавать кровь.

«Согласно действующему законодательству РК, донором крови и ее компонентов может стать каждый дееспособный гражданин старше 18 лет, вес которого составляет не менее 50 килограммов. Существуют определённые медицинские и социальные противопоказания к донорству крови и ее компонентов. Различные заболевания, перенесённые в недавнем прошлом, операции, поездки в некоторые точки мира – все это может послужить временным или постоянным (абсолютным) отводом от донорства», - отметили в пресс-службе Научно-производственного центра трансфузиологии.

Беседа врача с донором и врачебный осмотр – первоначальные и обязательные процедуры перед сдачей крови, также, как и дальнейшие лабораторные исследования крови донора. Поэтому потенциальным донорам не стоит скрывать от врача свои недомогания. Необходимо честно отвечать как на его вопросы, так и на вопросы анкеты.

«Врачом трансфузиологом осуществляется подробный сбор анамнеза с учётом данных Анкеты донора, осмотр кожных покровов, видимых слизистых оболочек, склер, пальпация лимфатических узлов и органов брюшной полости, аускультация органов грудной клетки, оценка психоневрологического статуса донора. Если при обследовании донора и сборе его медицинского анамнеза, оценке общего состояния здоровья, а также связанного с ним образа жизни возникает подозрение на наркоманию или поведение, приводящее к риску заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми с кровью, то донор отводится от донорства крови и ее компонентов», - пояснили в Центре.

Данные о состоянии здоровья донора, допущенного к даче крови или ее компонентов с указанием вида донорства и объёма взятия крови или ее компонентов заносятся в соответствующую медицинскую документацию, и оформляется направление на кроводачу, плазмаферез.