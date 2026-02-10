Кто может рассчитывать на жилищную помощь в Шымкенте
Механизм адресной жилищной помощи позволяет частично компенсировать расходы на коммунальные услуги и содержание жилья семьям с низкими доходами. Поддержку назначают в случаях, когда нагрузка на семейный бюджет превышает установленный норматив. Корреспондент агентства Kazinform выяснил, кто действительно может рассчитывать на поддержку, какие условия необходимо соблюдать и как оформить заявление.
Процедура оформления переведена в электронный формат. Подать заявление можно онлайн через портал eGov.kz. После отправки заявки система автоматически запрашивает данные из государственных баз: проверяет наличие недвижимости, регистрацию по месту жительства, состав семьи, доходы и банковский счет заявителя.
— Для регистрации заявки заявителю необходимо получить согласие всех совершеннолетних членов семьи. После этого в автоматизированной информационной системе «Социальная помощь» формируется нормативный расчет с учетом действующих лимитов, что позволяет принять решение в кратчайшие сроки, — сообщили в акимате Енбекшинского района.
В ведомстве на запрос Kazinform пояснили, что жилищную помощь предоставляют малообеспеченным гражданам и семьям, чей совокупный доход остается невысоким, а расходы на жилье, коммунальные услуги и аренду (если жилье получено из государственного жилищного фонда) превышают установленный в регионе порог.
Право на выплату получают граждане, проживающие в своем единственном жилье либо арендующие квартиру из государственного жилищного фонда. Расходы на аренду жилья у частных лиц компенсации не подлежат.
— Семью признают малообеспеченной, если доля расходов на жилье превышает предельно допустимый уровень, установленный маслихатами. Этот показатель варьируется от 5% до 10% совокупного дохода семьи. Если реальные расходы выше установленной доли, разницу компенсируют за счет бюджета, — отметили в ведомстве.
Условия назначения жилпомощи
Жилищную помощь назначают строго по месту постоянной регистрации и фактического проживания. Компенсация распространяется только на одно жилое помещение.
При расчете учитывают доходы семьи за квартал, предшествующий обращению. В совокупный доход включают заработную плату, социальные выплаты, алименты, доходы от предпринимательства, аренды имущества, ценных бумаг и иные поступления. Исключения предусмотрены правилами предоставления жилищной помощи (приказ Министра промышленности и строительства РК от 8 декабря 2023 года № 117).
Помощь назначают сроком на три месяца. По истечении квартала заявитель вправе повторно подать документы и подтвердить актуальные доходы и расходы.
Жилищная помощь покрывает часть следующих затрат:
- коммунальные услуги (вода, отопление, электроэнергия, газ);
- содержание жилья и придомовой территории;
- взносы на капитальный ремонт;
- услуги связи, включая абонентскую плату за телефон;
- арендную плату за жилье из государственного жилищного фонда.
При этом действуют ограничения. Компенсация не учитывает сверхнормативное потребление коммунальных услуг и площадь, превышающую установленный норматив — 18 квадратных метров на человека. Если заявитель скрывает доходы или предоставляет недостоверные сведения, выплату отменяют, средства подлежат возврату.
Сумму помощи определяют путем сопоставления фактических расходов семьи с допустимой долей затрат.
— Жилищная помощь рассчитывается как разница между фактическими расходами на коммунальные услуги, содержание жилья, капитальный ремонт и арендную плату и предельно допустимым уровнем расходов. Последний представляет собой установленный процент от совокупного дохода семьи, — уточнили в управлении.
В Шымкенте расчет производят в АИС «Социальная помощь» с учетом утвержденных лимитов на коммунальные услуги.
Жители города могут оформить помощь двумя способами:
- онлайн через портал eGov.kz (услуга «Назначение жилищной помощи»);
- лично в Центре обслуживания населения по месту жительства.
Для регистрации заявки необходимо подтвердить отсутствие нескольких объектов недвижимости и предоставить согласие совершеннолетних членов семьи. При электронной подаче заявление подписывают электронной цифровой подписью.
Срок рассмотрения составляет до шести рабочих дней. После межведомственной проверки специалисты формируют нормативный расчет и принимают решение о назначении либо об отказе. Заявителю направляют уведомление, а списки получателей передают в комитет казначейства Министерства финансов для перечисления средств.
Какие документы понадобятся
Для оформления жилищной помощи заявителю необходимо предоставить:
- удостоверение личности;
- документы, подтверждающие доходы семьи за предыдущий квартал;
- счета за коммунальные услуги и содержание жилья;
- квитанции или договор на услуги связи;
- договор аренды (если жилье получено из госфонда);
- номер банковского счета (IBAN).
Цифровой формат подачи заявления позволяет оформить услугу примерно за 15 минут. При этом главным фактором остается соответствие критериям малообеспеченности. Помощь носит адресный характер и предназначена для тех семей, для которых коммунальные платежи действительно становятся существенной финансовой нагрузкой.
