Кто может рассчитывать на жилищную помощь в Шымкенте

Процедура оформления переведена в электронный формат. Подать заявление можно онлайн через портал eGov.kz. После отправки заявки система автоматически запрашивает данные из государственных баз: проверяет наличие недвижимости, регистрацию по месту жительства, состав семьи, доходы и банковский счет заявителя.

— Для регистрации заявки заявителю необходимо получить согласие всех совершеннолетних членов семьи. После этого в автоматизированной информационной системе «Социальная помощь» формируется нормативный расчет с учетом действующих лимитов, что позволяет принять решение в кратчайшие сроки, — сообщили в акимате Енбекшинского района.

В ведомстве на запрос Kazinform пояснили, что жилищную помощь предоставляют малообеспеченным гражданам и семьям, чей совокупный доход остается невысоким, а расходы на жилье, коммунальные услуги и аренду (если жилье получено из государственного жилищного фонда) превышают установленный в регионе порог.

Право на выплату получают граждане, проживающие в своем единственном жилье либо арендующие квартиру из государственного жилищного фонда. Расходы на аренду жилья у частных лиц компенсации не подлежат.

— Семью признают малообеспеченной, если доля расходов на жилье превышает предельно допустимый уровень, установленный маслихатами. Этот показатель варьируется от 5% до 10% совокупного дохода семьи. Если реальные расходы выше установленной доли, разницу компенсируют за счет бюджета, — отметили в ведомстве.

Условия назначения жилпомощи

Жилищную помощь назначают строго по месту постоянной регистрации и фактического проживания. Компенсация распространяется только на одно жилое помещение.

При расчете учитывают доходы семьи за квартал, предшествующий обращению. В совокупный доход включают заработную плату, социальные выплаты, алименты, доходы от предпринимательства, аренды имущества, ценных бумаг и иные поступления. Исключения предусмотрены правилами предоставления жилищной помощи (приказ Министра промышленности и строительства РК от 8 декабря 2023 года № 117).

Помощь назначают сроком на три месяца. По истечении квартала заявитель вправе повторно подать документы и подтвердить актуальные доходы и расходы.



Жилищная помощь покрывает часть следующих затрат:

коммунальные услуги (вода, отопление, электроэнергия, газ);

содержание жилья и придомовой территории;

взносы на капитальный ремонт;

услуги связи, включая абонентскую плату за телефон;

арендную плату за жилье из государственного жилищного фонда.

При этом действуют ограничения. Компенсация не учитывает сверхнормативное потребление коммунальных услуг и площадь, превышающую установленный норматив — 18 квадратных метров на человека. Если заявитель скрывает доходы или предоставляет недостоверные сведения, выплату отменяют, средства подлежат возврату.



Сумму помощи определяют путем сопоставления фактических расходов семьи с допустимой долей затрат.

— Жилищная помощь рассчитывается как разница между фактическими расходами на коммунальные услуги, содержание жилья, капитальный ремонт и арендную плату и предельно допустимым уровнем расходов. Последний представляет собой установленный процент от совокупного дохода семьи, — уточнили в управлении.

В Шымкенте расчет производят в АИС «Социальная помощь» с учетом утвержденных лимитов на коммунальные услуги.



Жители города могут оформить помощь двумя способами:

онлайн через портал eGov.kz (услуга «Назначение жилищной помощи»);

лично в Центре обслуживания населения по месту жительства.

Для регистрации заявки необходимо подтвердить отсутствие нескольких объектов недвижимости и предоставить согласие совершеннолетних членов семьи. При электронной подаче заявление подписывают электронной цифровой подписью.

Срок рассмотрения составляет до шести рабочих дней. После межведомственной проверки специалисты формируют нормативный расчет и принимают решение о назначении либо об отказе. Заявителю направляют уведомление, а списки получателей передают в комитет казначейства Министерства финансов для перечисления средств.

Какие документы понадобятся

Для оформления жилищной помощи заявителю необходимо предоставить:

удостоверение личности;

документы, подтверждающие доходы семьи за предыдущий квартал;

счета за коммунальные услуги и содержание жилья;

квитанции или договор на услуги связи;

договор аренды (если жилье получено из госфонда);

номер банковского счета (IBAN).

Цифровой формат подачи заявления позволяет оформить услугу примерно за 15 минут. При этом главным фактором остается соответствие критериям малообеспеченности. Помощь носит адресный характер и предназначена для тех семей, для которых коммунальные платежи действительно становятся существенной финансовой нагрузкой.

