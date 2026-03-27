    10:49, 27 Март 2026 | GMT +5

    Кто может попасть под административную амнистию в Казахстане

    Депутат Сената, экс-глава МВД Марат Кожаев рассказал, кого может коснуться предстоящая административная амнистия в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    — Амнистия административная проводится впервые. В нашей стране 70 субъектов, которые участвуют в административной юстиции, и сейчас, как я понимаю, собираются предложения со всех сторон. Я слышу в этих обсуждениях, что в первую очередь нужно амнистировать социально-уязвимые слои населения. Это ветераны труда, войны, если они остались, людей с ограниченными возможностями, многодетные, и так далее, — сказал Марат Кожаев в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

    Депутата также спросили о возможных потерях бюджета из-за списания штрафов.

    — Есть и такие опасения, но назначение штрафов — это в первую очередь не пополнение же бюджета, а профилактика правонарушения, — ответил он.

    Напомним, ранее в ходе торжественного мероприятия, посвященного принятию Конституции, Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение дополнительной амнистии по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства. 

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
