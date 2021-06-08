Кто может получить стоматологическую помощь бесплатно по ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с внедрением обязательного социального медицинского страхования можно получить стоматологические услуги в любой организации по стране. Об этом сообщил директор филиала по Алматы НАО «ФСМС» Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тлеухан Абилдаев отметил, что с 2020 года изменилась и схема оплаты за стоматологические услуги. Если раньше выплаты производились напрямую клиникам, оказывающим консультативно-диагностические услуги, то с начала 2020 года это происходит через поликлиники. Для этого заключаются дополнительные договоры соисполнения.

«Если до внедрения страхования пациенты получали стоматологические услуги только в клиниках по прикреплению, то сейчас у них есть возможность пройти услуги в любой организации по стране. Это значит, что деньги идут за пациентом», - прокомментировал Тлеухан Абилдаев.

По данным филиала ФСМС, вся стоматологическая помощь на амбулаторном уровне оказывается бесплатно в пакете обязательного социального медицинского страхования для отдельных категорий граждан. К таким категориям относятся дети до 18 лет и беременные женщины. Они могут получить такие услуги в плановом порядке: обезболивание, наложение пломбы, терапевтический прием, лечение пульпита, периодонтита, полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе. Также хирургические приемы по удалению зуба, операция пластики уздечки губ, языка, рентгенография челюсти и анестезия.

Напомним, экстренная стоматологическая помощь, как и ранее оказывается в рамках гарантированного бесплатного объема за счет государства. На экстренные услуги могут претендовать: дети до 18 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1, 2, 3 группы, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», получатели адресной социальной помощи (АСП), пенсионеры по возрасту, больные инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих.

При экстренных случаях данной категории оказываются такие услуги как хирургический прием, удаление постоянного зуба, вскрытие абсцесса, удаление одонтогенной кисты, лечение альвеолита, лечение неврита луночкового нерва, иссечение мягких тканей полости рта, первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области. Также, дети с врожденной патологией челюстно-лицевой области могут получить ортодонтическую помощь за счет госзаказа.

В настоящий момент по городу Алматы стомуслуги можно получить в 45 медучреждениях.