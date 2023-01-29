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Кто может получить бесплатную юридическую помощь в Казахстане

29 Января 2023, 01:00
Кто может получить бесплатную юридическую помощь в Казахстане

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане расширился круг лиц, которым гарантируется бесплатная юридическая помощь. Об этом рассказал на встрече с актюбинцами министр юстиции Азамат Ескараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бесплатную юридическую помощь, по словам министра, теперь могут получить малообеспеченные, многодетные семьи, жертвы бытового насилия, пыток, инвалиды I, II категорий, пенсионеры. Также при ведомстве действует круглосуточная бесплатная служба правовой помощи «119», набрав этот короткий номер граждане могут получить консультацию по всем юридическим вопросам. Только за 2022 год в Актюбинской области бесплатная юридическая помощь была оказана 9 тысячам граждан.

С принятием Административно-процессуального кодекса в стране заработала административная юстиция, появились адмсуды. Теперь, по словам Ескараева, решение или действие любого госоргана, должностного лица, гражданин может обжаловать в административном суде.

Большая работа Министерством проведена в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. За прошлый год жителям и предприятиям Актюбинской области было выдано 87 свидетельств на товарные знаки, 10 патентов на изобретения, 13 патентов на полезные модели и 1 патент на промышленные образцы.

«Исполнительное производство - это один из самых чувствительных вопросов не только по Актюбинской области, но и по всей стране. В регионе осуществляют деятельность 12 государственных и 108 частных судебных исполнителей. В их производстве по сегодняшний день находилась 291 тысяча исполнительных производств, из которых 148 тысяч исполнено. Значительную часть из указанного количества составляют документы по взысканию алиментов. По Актюбинской области это более 15 тысяч дел», - отметил глава Минюста.

В некоторых случаях взыскание алиментов затрудняется из-за отсутствия у должника постоянного дохода и имущества. В этой связи, региональными департаментами юстиции совместно с акиматами на постоянной основе проводятся ярмарки вакансий для трудоустройства должников. К примеру, за 2022 год по Актюбинской области было трудоустроено 678 таких должников.

Министр в рамках рабочей поездки провел личный прием граждан, встречу с сотрудниками территориального департамента юстиции и Актюбинского межрегионального центра судебных экспертиз.


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