Кто лидирует в зрительском голосовании на теледебатах партий перед выборами в Курултай

Во время теледебатов представителей семи политических партий перед выборами депутатов Курултая подвели промежуточные итоги зрительского онлайн-голосования, передает корреспондент агентства Kazinform.

По промежуточным результатам зрительского голосования, первое место занимает партия «Әділет» — за выступление ее представителей проголосовали 59,5% участников опроса. На втором месте расположилась партия «Ауыл» с 14,4%, на третьем — Respublica с 12,1%.

Далее следуют Народная партия Казахстана — 4,2%, ОСДП — 3,7%, «Ак жол» — 3,4% и «Байтақ» — 2,1%. Еще 0,6% участников выбрали вариант «Никто не понравился».

При этом организаторы отдельно подчеркнули, что результаты онлайн-опроса не являются рейтингом участвующих в выборах партий. Они отражают только оценку зрителями выступлений представителей партий непосредственно во время теледебатов — их ответов, позиций и активности.

Трансляцию можно смотреть также на официальном YouTube-канале Jibek Joly.

Зрители также могут оценивать выступления представителей партий в режиме реального времени. Для этого во время эфира проводится онлайн-опрос Казахстанского института общественного развития. Проголосовать за наиболее понравившееся выступление можно, отсканировав QR-код на экране.

При этом результаты голосования не отражают электоральный рейтинг партий. Они показывают исключительно оценку зрителями выступлений участников теледебатов — их позиции, ответов и активности.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

Ранее представители семи политических партий завершили первый раунд теледебатов перед выборами депутатов Курултая.