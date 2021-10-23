Кто контролирует ревизионные комиссии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова рассказала о механизме формирования ревизионных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2011 году в соответствии с Указом Главы государства («О совершенствовании внешнего государственного финансового контроля в регионах от 02.05.2011 года №67) региональные ревизионные комиссии созданы в качестве самостоятельных органов государственного аудита и финансового контроля с выведением их из-под подчинения маслихатов. С момента создания ревизионные комиссии сформировались, как самостоятельные региональные органы внешнего государственного аудита, при этом, не являясь территориальными подразделениями Счетного комитета», - написала Наталья Годунова в своем ответе на депутатский запрос.

Она также сообщила, что в соответствии со статьей 12 Закона «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) к компетенции Счетного комитета в отношении деятельности ревизионных комиссий относится разработка и утверждение их типового положения, оказание им методической помощи, представление от их имени интересов во взаимодействии с центральными государственными органами, а также по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан внесение маслихатам областей, городов республиканского значения, столицы представления на назначение председателя ревизионной комиссии.

«В свою очередь, при осуществлении функций в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, ревизионные комиссии осуществляют взаимодействие с маслихатами в представлении им на рассмотрение отчета об исполнении местного бюджета (области, района, города). Маслихаты наделены правом запрашивать информацию от ревизионных комиссий о проведенном государственном аудите, об экспертно-аналитических мероприятиях по вопросам исполнения соответствующего бюджета, назначать и освобождать от должности председателя и членов ревизионных комиссий (статьи 47, 51 Закона)», - отметила глава Счетного комитета.

Кроме того, в соответствии со статьей 6 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» к компетенции маслихатов отнесено внесение предложений в ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы для включения объектов государственного аудита и финансового контроля в план работ ревизионных комиссий.

«Таким образом, маслихаты законодательно наделены полномочиями на выполнение организационно-распорядительных функций в отношении деятельности ревизионных комиссий, в части назначения и освобождения от занимаемых должностей председателя и членов, а также, как уполномоченный орган, рассмотрения вопроса о применении мер дисциплинарного взыскания», - заключила Н. Годунова.