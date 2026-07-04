Кто из молодых спортсменов Казахстана может совершить прорыв на Олимпиаде-2028

В своем обзоре корреспондент агентства Kazinform расскажет о тех молодых спортсменах, кто только начинает побеждать на взрослом уровне после доминирования среди сверстников, и благодаря своим результатам могут считаться претендентами на высокие места и награды на предстоящей Олимпиаде-2028.

Неделю назад мы рассказывали о молодых спортсменах Казахстана, которые могут завоевать медаль на зимних Олимпийских играх-2030.

В сегодняшнем обзоре мы расскажем о молодых спортсменах, кто уже в 2028 году на главных стартах четырехлетия в Лос-Анджелесе может не просто громко заявить о себе, а даже выиграть медаль.

10 лет назад на Олимпиаде-2016 в Рио казахстанский пловец Дмитрий Баландин выиграл золотую медаль. Во всем мире это восприняли как сенсацию, но внимательные казахстанские болельщики заранее знали, что Баландин ехал в Рио в статусе фаворита, хотя не имел в активе медалей чемпионатов мира. Дело в том, что в 2014 году на летних Азиатских играх Баландин показал настолько быстрые секунды, что они были сравнимы и даже превышали показатели чемпионов предыдущей лондонской Олимпиады на этой дистанции.

В преддверии Олимпиады-2028 такой же «темной лошадки» для мира, но олимпийской надежды для Казахстана, в плавании не наблюдается. Но есть целая плеяда молодых атлетов в других видах спорта, которые уже за несколько лет до Олимпиады начали громко заявлять о себе на мировом взрослом уровне.

Фехтование

Молодое поколение казахстанских шпажистов имеет уникальное преимущество, которого не было у их предшественников — постоянная практика в командных боях с лидерами мирового рейтинга. За счет того, что взрослая мужская сборная Казахстана сейчас стабильно находится в топ-8 планеты, молодые Кирил Проходов, Ерлик Сертай, Никита Жулинский и Александр Федотов получают колоссальный опыт давления в поединках против олимпийских чемпионов из Франции, Италии и Венгрии. И это уже начинает приносить свои плоды.

Фото: ДРС

20-летний Кирил Проходов является одним из самых ярких молодых талантов в истории казахстанского фехтования на шпагах, который к 2026 году успел выиграть медали как на юниорском, так и на взрослом мировом и континентальном уровнях. Его уже называют страшным сном олимпийских чемпионов и не зря. В финале командного турнира чемпионата Азии-2026 против олимпийских чемпионов Токио и серебряных призеров Парижа сборной Японии Кириллу доверили провести решающий заключительный поединок матча.

Проходов фехтовал против лидера японцев Коки Канно (действующего олимпийского чемпиона Парижа в личном зачете) и не просто удержал лидерство Казахстана, но и увеличил отрыв, принеся стране золото (45:40). В 18 лет Кирилл Проходов вошел в состав национальной сборной (вместе с опытными товарищами по команде Русланом Курбановым, Эльмиром Алимжановым и В. Шарлаимовым) и завоевал первую в истории Казахстана командную медаль на взрослых чемпионатах мира по шпаге.

Фото: ДРС

На домашнем историческом Кубке мира 2026 года в Астане Никита Жулинский вошел в основной состав взрослой команды и помог сборной дойти до полуфинала. В борьбе за выход в финал казахстанцы уступили звездной Франции (№ 2 в мире), а Никита показал зрелое тактическое фехтование.

Александр Федотов вместе с Жулинским и Шарлаимовым составил костяк взрослой команды на Кубке мира-2026, где они заняли высокое четвертое место в мире, уступив в драматичной борьбе за бронзу сборной Японии (42:44).

Бокс

К своим 18 годам Торехан Сабырхан успел собрать внушительную коллекцию из четырех золотых медалей молодежного чемпионата Азии. Подобный триумф — колоссальная редкость даже для стран с глубокими боксерскими традициями.

Знаковым событием стало то, что награду молодому таланту вручал лично Геннадий Головкин. Эксперты обоснованно называют этот момент символом преемственности поколений на отечественном ринге. Сейчас спортсмен уверенно осваивается во взрослом боксе и уже успел успешно дебютировать на профессиональном поприще.

Фото: НОК РК

Хотя переход на взрослый уровень всегда сопряжен с трудностями, Торехан уже сейчас демонстрирует бокс высочайшего класса. Это позволяет заявить: перед нами — один из самых ярких и многообещающих лидеров новой волны казахстанского бокса, способный в будущем на исторические рекорды.

К слову, Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль на своем дебютном взрослом чемпионате мира 2025 года в Ливерпуле (Великобритания). В возрасте 19 лет перспективный казахстанский боксер сразу же поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Если боксер и его тренеры сохранят верную динамику и пройдут испытание в том числе медными трубами, то Торехан Сабырхан может стать открытием и на Олимпиаде-2028.

Стендовая стрельба

Женская молодежная сборная Казахстана (Элеонора Ибрагимова, Мария Горун и Милана Папчихина) летом 2026 года сотворила исторический прорыв на чемпионате мира среди юниоров в Зуле (Германия).

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Девушки завоевали первое в истории Казахстана командное золото в олимпийской дисциплине «трап» (гладкий ствол), выбив 337 мишеней и обойдя топовые сборные США и Италии.

До Олимпиады-2028 остается еще два года и у спортсменок и их тренеров еще есть время для того, чтобы подготовиться к конкуренции на взрослом уровне.

Борьба (греко-римская и вольная, U20 / U23)

На молодежных чемпионатах мира под эгидой United World Wrestling (UWW) последних лет казахстанцы регулярно поднимались на высшую ступень.

Фото: НОК

Едиге Касымбек завоевал золото молодежного чемпионата мира 2025 года (U20) в самой престижной тяжелой весовой категории до 125 кг в вольной борьбе. Исхар Курбаев стал чемпионом мира среди молодежи до 23 лет (U23) по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг, показав эталонную техническую борьбу против соперников из Европы и Азии.

Фото: sports.kz

Заявив о себе на молодежном уровне, Едиге и Исхар привлекли к себе повышенное внимание спортивной общественности и сделали заявку на успех в будущем на взрослых мировых турнирах. Теперь помимо работы над собой для побед над взрослыми соперниками им придется пройти испытание медными трубами.

Художественная гимнастика

16-летняя Акмарал Ерекешева успешно перешла во взрослый спорт (категорию сеньорок) и демонстрирует безоговорочное доминирование, выиграв за последние месяцы золото чемпионата Казахстана и несколько крупных международных стартов.

Ее международный юниорский титул является исторической вехой для казахстанской художественной гимнастики.

До этого момента казахстанские гимнастки никогда не поднимались на высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах мира. К этому успеху спортсменка шла через 11 лет упорных ежедневных тренировок.

Фото: НОК РК

Перейдя во взрослую категорию, Ерекешева не затерялась на фоне опытных соперниц и сразу же начала собирать золото престижных турниров. Помимо титула чемпионки Казахстана среди взрослых на престижном взрослом международном турнире в Афинах Ерекешева выиграла золото в многоборье с результатом 109.700 балла, уверенно обойдя титулованных гимнасток из Румынии и Болгарии.

На взрослом континентальном первенстве в Бишкеке Акмарал завоевала бронзовую медаль в финале с обручем, а также отметилась бронзой на Гран-при во Франции.