Кто избран в маслихат Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Мангистауская областная избирательная комиссия подвела итоги внеочередных выборов депутатов областного маслихата, избираемых по одномандатным территориальным округам, передает МИА «Казинформ».
В списки избирателей были включены 412 183 человека. В голосовании приняли участие 222 251 человек, из них по открепительным удостоверениям – 142, вне помещений для голосования – 283.
По итогам выборов депутатами Мангистауского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам были избраны:
по избирательному округу №1 - Ворожейкин Сергей Юрьевич
по избирательному округу №2 - Бисенов Бекнур Амантаевич
по избирательному округу №3 - Ешманов Кийкбай Жақыпұлы
по избирательному округу №4 - Рзаханов Мақсат Кикбаевич
по избирательному округу №5 - Матаев Жаңбырбай Жанибекович
по избирательному округу №6 - Елтизаров Канат Тезекбаевич
по избирательному округу №7 Берекетов Бердыгали Мухамбеткалиевич
по избирательному округу №8 - Акджигитов Шарип Джалгаспаевич
по избирательному округу №9 - Сембигалиев Айбек Рахимбаевич
по избирательному округу №10 - Жубанов Сагатбек Орынгалиевич
по избирательному округу №11 - Озгамбаев Куанышбай Омирзакович
по избирательному округу №12 - Торекенов Бердимурат Билимович
по избирательному округу №13 - Дюсалиев Болат Аманжолович
по избирательному округу №14 - Буркитбаев Архимед Максатович
по избирательному округу №15 - Битан Сәдуақас Дузелбайулы
по избирательному округу №16 - Адеков Нурлыбек Кыдыргалиевич.
Голоса, поданные за каждую политическую партию, распределились следующим образом:
1. Партия «Amanat» - 76,1% голосов,
2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 6,92% голосов,
3. Партия «Respublica» - 3,0% голосов,
4. Народная партия Казахстана – 1,6% голосов
5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 1,9% голосов,
6. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 7,29% голосов,
3,19% избирателей проголосовали против всех.
Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей:
Партия «Amanat» - 14 мандатов,
Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 1 мандат,
Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 1 мандат.