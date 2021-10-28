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    17:06, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Кто из западноевропейцев последним посетил Золотую Орду

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Кто из западноевропейцев последним посетил Золотую Орду, рассказал в Атырау на конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» профессор, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Кадырбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из последних западноевропейцев, посетивших Золотую Орду, был Иоганн Шильтбергер. Немецкий солдат из Баварии, пробывший в плену у мусульман с 1396 по 1427 годы. За время 30-летнего плена И. Шильтбергер вместе со своими хозяевами побывал во многих странах Востока, в том числе и в Золотой Орде, которая переживала тогда смутное время междоусобиц. Он сообщает о претенденте на ордынский престол, которым был Койричак. Немецкий путешественник обращает внимание на особенности образа жизни кочевых народов Джучиева Улуса: «… Татарские владетели имеют также привычку кочевать зимой и летом с женами, детьми и своими стадами. Там, где останавливается хан, должны быть построены 100 тысяч юрт… В этой стране сеют только просо и хлеба вовсе не едят. Все это я видел своими глазами. Вообще они не едят хлеба и не пьют вина, которое у них заменяется молоком лошадиным и верблюжьим. Они питаются мясом этих животных…» Описывает он и обряд коронации золотоордынского хана при восхождении его на трон, сохранявшийся у их потомков - казахских ханов до XIX cтолетия: «… при избрании хана Золотой Орды они сажают его на белый войлок и три раза приподнимают. Затем носят его вокруг палатки, сажают на престол и вручают ему золотой меч, после чего он должен присягнуть по их правилам…»,- рассказал Александр Кадырбаев.

    Не остались без внимания немца ратные доблести ордынцев. Он описывает, что у степных народов Джучиева Улуса даже женщины обладали военными навыками и были свободнее, чем у оседлых народов.

    «Дается также описание стран, подвластных Золотой Орде: «К числу этих стран принадлежит, во-первых, Хорезм с главным городом Ургендз (Ургенч.-Авт.)… затем страна Бештамак, весьма гористая, с главным городом Джулад -Пятигорье на Северном Кавказе. Там же и большой город Астрахань и город Сарай - резиденция татарского короля (хана)», - сообщил Александр Кадырбаев.
    По его словам, в записках немецкого путешественника зримо представлено полиэтничное и поликонфессиональное золотоордынское общество, своеобразный симбиоз культур, возникший в результате встречи цивилизаций Востока и Запада.

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    Атырауская область История Казахстана
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