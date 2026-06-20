Кто из казахстанских футболистов прошлого мог стать мировой звездой

В последнее время все больше молодых казахстанских футболистов громко заявляют о себе в европейских клубах. Корреспондент агентства Kazinform вспомнил, кто из отечественных футболистов ранее выступал в Европе и имел шансы на попадание в топ-клубы.

Путь в большие зарубежные клубы для футболистов начинается зачастую благодаря яркому выступлению в составе национальных сборных или клубов на международной арене. В 90-е и 2000-е это был чуть ли ни единственный способ попасть на карандаш зарубежным селекционерам, ведь выезжать за границу для устройства в местные команды, как это сделал Карим Мендиканов, возможностей у казахстанских семей не было.

Шанс на миллион

Первый и единственный раз, когда сборная Казахстана выходила в финальную часть чемпионата мира или Европы, датируется 1999 годом. Тогда молодежная сборная РК (возраст игроков до 19 лет) пробилась в финальную стадию молодежного чемпионата мира U-19, который прошел в Нигерии.

На групповом этапе казахстанцы сыграли три матча. В группе B соперниками казахстанской молодежи стали сверстники из Аргентины, Ганы и Хорватии.

Самый известный матч состоялся 4 апреля против молодежной сборной Аргентины, в составе которой тогда выступали будущие мировые звезды Хавьер Савиола и Эстебан Камбьяссо. Последний, к слову, забил единственный гол в матче в ворота сборной Казахстана, аргентинцы выиграли со счетом 1:0.

Матч с Хорватией сложился менее удачно, Казахстан забил гол силами Ерлана Уразаева, но получил в ответ пять голов, которые забили Дарко Миладин, Сильвестер Саболчки, Ивица Банович, Звонимир Деранья и Саша Бьеланович. Некоторые из этих игроков сделали карьеру в клубах Бундеслиги и Серии А. В заключительном матче молодежная сборная Ганы забила три безответных мяча в ворота сверстников из Казахстана.

Из тех, кто был в составе молодежной сборной Казахстана, за границей играли Давид Лория, Али Алиев, Александр Кучма, Евгений Тарасов.

Вратарь Давид Лория построил одну из самых успешных международных карьер среди игроков того созыва. Он выступал в чемпионатах России (за нальчикский «Спартак»), Швеции («Хальмстад») и Турции («Ризеспор» и «Каршияка»).

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Защитник Александр Кучма сразу после завершения мирового первенства уехал играть в Европу. Выступал в клубах Германии (в основном за «Раштатт-04» и «Пфорцхайм») и высшей лиги Польши (за клуб «Рух» из Хожува).

Нападающий Евгений Тарасов в 2000 году перешел в санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал бронзовым призером чемпионата России (2001) и финалистом Кубка страны. Также играл в России за саратовский «Сокол» и саранскую «Лисму-Мордовию». Полузащитник Али Алиев на протяжении нескольких лет (с 2007 по 2012 год) успешно играл в Турции. Защищал цвета таких турецких клубов, как «Акхисар Беледиеспор», «Кайсери Эрджиесспор» (в его составе играл в финале Кубка Турции) и «Каршияка».

Остальные лидеры той команды, включая автора единственного гола Казахстана на ЧМ Ерлана Уразаева, капитана Игоря Солошенко, а также Андрея Травина и Максима Самченко, провели практически всю свою карьеру в казахстанской Премьер-лиге.

Но не только историческое участие в молодежном чемпионате мира привлекало внимание зарубежных клубов к казахстанским футболистам.

Самата Смакова заметили благодаря двум ключевым факторам: успешным выступлениям на взрослом уровне за сборную Казахстана. Смакова в турецкий «Ризеспор» пригласил лично именитый турецкий тренер Мустафа Денизли, который прекрасно знал возможности игрока по матчам за национальную команду. В 2000 году Самат Смаков ярко проявил себя в товарищеском матче против российского «Ростсельмаша» и тренерский штаб во главе с Сергеем Андреевым был настолько впечатлен действиями молодого казахстанца, что руководство клуба сразу же сделало официальное предложение и подписало со Смаковым трехлетний контракт.

Фото: qazsporttv.kz

Двух других легенд сборной Казахстана — Андрея Карповича и Руслана Балтиева заметили во многом благодаря их яркой игре на международной арене за сборные, и активной селекционной работе российских клубов на межсезонных сборах в начале 2000-х годов.

Андрей Карпович, как и Самат Смаков, попал в поле зрения российских скаутов благодаря семипалатинскому «Елимаю». В конце 90-х и начале 2000-х годов «Елимай» регулярно проводил предсезонные сборы в Ростове-на-Дону. Российский «Ростсельмаш» пристально следил за талантливой казахстанской молодежью. Именно там ростовчане изначально приметили Смакова, а заодно взяли «на карандаш» молодого, жесткого и неуступчивого опорника Карповича.

«Ростсельмаш» хотел забрать Карповича еще в начале 2001 года, но из-за юридических нюансов переход отложили на сезон. Окончательно боссы российского клуба убедились в его силе после того, как Андрей ярко провел сезон-2001 за павлодарский «Иртыш». В 2002 году он официально перешел в команду из Ростова.

Путевкой для Руслана Балтиева в зарубежный чемпионат стала национальная сборная Казахстана, в которой он дебютировал в рекордные 19 лет. Внимание зарубежных скаутов (включая представителей стран СНГ) Балтиев привлек во время официальных матчей сборной в Азии. Он стабильно забивал и раздавал голевые передачи, из-за чего его даже приглашали в сборную звезд азиатского футбола на выставочные матчи. Зимой 2001 года саратовский «Сокол», который только пробился в Высший дивизион России и агрессивно искал усиление, вышел на Балтиева и предложил контракт. Приехав на просмотр, Руслан мгновенно очаровал тренерский штаб своей игрой и с ходу стал ключевым плеймейкером саратовского клуба, ворвавшись в элиту российского футбола.

Переход Казахстана в УЕФА позволил сборной Казахстана играть с ведущими сборными Европы, а футболистам команды показывать себя с лучшей стороны в матчах, на которых присутствуют зарубежные скауты.

Сергей Хижниченко — после яркого выступления за карагандинский «Шахтер» в еврокубках, в январе 2014 года нападающий перешел в польский клуб «Корона» (Кельце) из высшего дивизиона (Экстракласса).

Жамбыл Кукеев — в 2006 году молодой талант проходил стажировку и играл на молодежном уровне за немецкий «Саарбрюккен», однако позже вернулся в Казахстан.

Тем не менее, большинство остальных звезд того поколения (такие как Нурбол Жумаскалиев или Мурат Тлешев) получали предложения из Европы, но предпочли остаться в Премьер-лиге Казахстана по финансовым причинам.

В период с 2014 по 2020 годы география переходов казахстанских футболистов в Европу начала расширяться. В это время игроки стали чаще пробовать силы за пределами стран СНГ, уезжая в чемпионаты Центральной и Западной Европы.

Георгий Жуков — один из самых ярких евроинтегрированных игроков этого периода. В 2016 году он перешел в бельгийский гранд «Стандард» (Льеж), откуда уходил в аренду в голландскую «Роду». В конце 2019 года Жуков подписал контракт с польской «Вислой» (Краков), где стал игроком основы.

Защитник Ян Вороговский в 2019 году совершил прямой трансфер из алматинского «Кайрата» в бельгийский «Беерсхот». Он помог команде выйти в высший дивизион Бельгии и регулярно выходил в стартовом составе.

Еркебулан Сейдахмет в начале 2019 года после периода в России уехал в аренду в болгарский «Левски» (София), получив опыт выступлений в одном из самых титулованных клубов Болгарии.

Российское направление оставалось ключевым, а в конце этого периода (в 2020 году) граждане стран ЕАЭС перестали считаться легионерами в РФ, что открыло двери новому поколению.

Бахтиер Зайнутдинов — главный трансфер эпохи. В начале 2019 года перешел из «Астаны» в «Ростов» Валерия Карпина, где мгновенно стал открытием чемпионата. Уже в августе 2020 года его выкупил московский ЦСКА, что заложило основу для его будущего отъезда в Турцию.

Исламбек Куат в начале 2020 года перешел в российский «Оренбург», а позже в том же году перебрался в подмосковные «Химки».

Еркебулан Сейдахмет в 2018 году подписал долгосрочный контракт с «Уфой», которая на тот момент выступала в РПЛ и квалификации Лиги Европы.

Акмаль Бахтияров тогда же перешел в российский «Сочи», с которым пробился в Премьер-лигу.

В 2017 году нападающий Алексей Щеткин на правах аренды выступал в чемпионате СНГ/Европы за российский «Тосно» в ФНЛ.

Сергей Хижниченко после Польши продолжил европейский вояж и в 2017 году играл в чемпионатах Белоруссии («Шахтер» Солигорск) и Литвы («Судува»).

Наше время

Сегодня главным трансфером для казахстанского футбола считается переход 17-летнего Дастана Сатпаева в клуб Английской премьер-лиги «Челси». Не менее значимым стал трансфер Ислама Чеснокова в шотландский «Хартс», лидерство казахстанского голкипера Стаса Покатилова в азербайджанском «Сабахе», выступления Максима Самородова и Галымжана Кенжебека за «Ахмат», Нуралы Алипа за «Зенит».

Но следующее поколение отечественных футболистов наверняка затмит успехи предшественников, об этом мы писали ранее.