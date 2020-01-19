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Кто из казахстанских бойцов примет участие в турнире АСА 105 в Алматы

19 Января 2020 14:30
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Кто из казахстанских бойцов примет участие в турнире АСА 105 в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена казахстанских бойцов, которые будут выступать на андеркарте боя Арман Оспанов и Расул Мирзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Турнир по смешанным единоборствам ACA 105 пройдет 6 марта в Алматы в многофункциональном комплексе Almaty Arena.

Среди казахстанцев выступят Артем Резников (20-6) против россиянина Хамзата Аушева (13-3), Асылжан Бакытжанулы (10-1) против испанца Даниэла Толедо (9-7), Нурсултан Касымханов (9-2) против Ивана Жрибля из Беларуси (7-4), Евгений Егембердиев (10-2) против поляка Карола Селински (17-8).

Чуть позже станут известны имена других спортсменов.

Напомним, в главном бою вечера казахстанец Арман Оспанов (9-3) выйдет против россиянина Расула Мирзоева (18-2). Поединок пройдет в полулегком весе (до 65,8 кг).

По данным организаторов, в этот вечер в октагон выйдут семь казахстанских бойцов. В целом запланировано 16 поединков.


Фото: ufcbet.ru

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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