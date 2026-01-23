Кто и на каких условиях может получить миллион на ипотеку в Шымкенте
В городе начали выдавать жилищные сертификаты до 1 миллиона тенге для покрытия части первоначального взноса по ипотеке. При этом претендовать на такую поддержку может не каждый, передает корреспондент агентства Kazinform.
Социальная помощь предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе и носит строго адресный характер. В городском управлении жилья подчеркивают, что программа рассчитана на тех, кто работает или получает доход, но объективно не может накопить стартовую сумму для покупки жилья.
— Это целевая поддержка. Сертификат получают граждане с одобренной ипотекой, которым не хватает средств именно на первоначальный взнос, — пояснили в управлении.
Жилищный сертификат является денежным обязательством акимата, которое направляют на покрытие части первоначального взноса при покупке жилья в рамках государственных программ. Возвращать эти средства не требуется, но сертификат предоставляют только при соблюдении всех установленных условий.
Отдельно отмечается, что ипотечный кредит в рамках программ может оформляться сроком до 15 лет под 0,01 процента годовых. При этом сам сертификат не является кредитом и возврату не подлежит.
Одно из главных требований касается доходов. Среднемесячный доход заявителя и каждого члена семьи, проживающего совместно, за последние шесть месяцев без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и других обязательных платежей не должен превышать 3,1-кратный размер прожиточного минимума, установленного на соответствующий год.
— В 2026 году расчет выглядит следующим образом: 50 851 тенге умножают на 3,1, в результате максимальный допустимый доход составляет 157 638 тенге на одного члена семьи, — поясняют в управлении.
Кто может претендовать на сертификат
Перечень получателей достаточно широкий, но строго регламентированный. Право на получение жилищного сертификата имеют:
* люди с инвалидностью I и II групп;
* семьи, воспитывающие детей, нуждающихся в особом уходе;
* многодетные семьи и многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», удостоенные звания «Батыр ана», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степеней;
* неполные семьи;
* вдовы и вдовцы с несовершеннолетними детьми;
* дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
* ветераны боевых действий на территории других государств и приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
* работники государственных учреждений и госпредприятий Шымкента.
Как подать заявку
Заявления принимают онлайн на сайте kezekte.kz в разделе Amanat. Для подачи необходимо наличие электронной цифровой подписи.
К заявке нужно приложить:
* заявление установленного образца;
* справку с места работы (за исключением социально уязвимых категорий);
* письмо банка об одобрении ипотечного кредита с указанием суммы и размера первоначального взноса.
Все документы подаются в электронном виде. Без одобренной ипотеки жилищный сертификат не предоставляют.
Напомним, ранее эксперты в сфере недвижимости рассказали Kazinform о ситуации на рынке жилья в Казахстане и возможных изменениях цен в этом году.