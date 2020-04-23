«Кто, если не я»: челлендж общественного объединения «Я Алматинец» охватил почти весь Казахстан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Общественное объединение «Я Алматинец» продолжает оказывать помощь социально уязвимым слоям населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно данное объединение запустило челлендж в соцсетях «Кто, если не я». На сегодня инициативу поддержали почти все регионы Казахстана.

«Сейчас наше движение работает по Алматы и Алматинской области. Работаем по наиболее сложным участкам. Осуществляем доставку продуктовых наборов тем людям, которые еще не получили гумпомощь. Мы помогаем не только малоимущим и многодетным семьям, но и детским домам, домам престарелых, детским и взрослым хосписам», - добавил он.

«Мы на сегодня осуществили помощь на сумму уже более 20 млн тенге. У нас еще есть неиспользованные резервы от наших партнеров. Большую помощь оказывает компания «Магнум». Можно сказать, она наш главный партнер. Также к нам уже присоединилось очень много предпринимателей», - рассказывает руководитель ОО «Я Алматинец» Константин Авершин.

Он отметил, что в числе тех, кто активно помогает - заместитель акима города Мухит Азирбаев, который является членом данного общественного объединения.

Константин Авершин отметил, что волонтеры движения первыми обеспечили продуктами питания центральную городскую клиническую больницу (ЦКГБ), когда она закрылась на карантин из-за массового заражения медиков коронавирусной инфекцией.

«Мы предоставили продукты питания на 400 человек на три дня. Отгрузили 900 литров воды от наших партнеров», - сказал он.

На сегодня доставку по городу и области осуществляют 30 экипажей мобильно-рейдовой группы, по три человека в каждом. Около 50 человек работают на фасовке с продукцией, а еще четыре - в штабе.

«У нас большая команда. Сегодня работают только самые проверенные и активные, так как надо соблюдать режим карантина. В первое время у нас было очень много народу. Наш спонсор поддержал нас экипировками: одноразовыми масками, костюмами, антисептиками, очками. Наш склад находится в индустриальной зоне. Его нам предоставили наши партнеры. Склад регулярно дезинфицируется, и допускаются люди только в специальной форме после замера температуры тела», - отметил он.

По его словам, в базовом продуктовом наборе содержатся: сахар, гречка, хлопья, рис, горох, шпроты, молоко, печенье, конфеты, моющие средства, макароны, мука, подсолнечное масло, вода, чай и т.д.

«Набор также зависит от получателей. К примеру, если коробку получает многодетная семья, то добавляем туда молочные продукты, подарки от фермеров в виде овощей: баклажаны, картофель, морковь и так далее, а если пожилые люди, то включаем в этот базовый набор безалкогольные напитки, республиканские газеты», - уточнил К. Авершин.

ОО «Я Алматинец» на сегодня объединяет такие волонтерские движения, как «Лидер.кз», Общественный фонд «Добровольное Общество Милосердия», Красный Полумесяц Казахстана и другие.

«У нас отдельный штаб. Есть своя база, свои списки: люди к нам обращаются по социальным сетям, по WhatsApp. Очень четко фильтруем всех. Разные люди звонят. К ним выезжает наша группа оперативного реагирования, смотрит по ситуации, проводит беседу и потом только им доставляем продуктовый набор. В первые дни через колл-центр мы принимали порядка 3 тысяч заявок», - заявил он.

Общественное объединение «Я Алматинец» существует уже пять лет. Как заверил Константин Авершин, у волонтеров большой опыт работы в режиме ЧС, и это девятый случай, когда они оказывают помощь населению страны в трудной ситуации.