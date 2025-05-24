Кто еще претендовал на пост акима Алматы

В ходе собрания депутатам было зачитано письмо Главы государства о выдвижении на должность акима города Алматы двух кандидатов: Дархана Сатыбалды, первого заместителя руководителя Администрации Президента; Бейбута Шаханова, заместителя акима г. Алматы.

Фото: primeminister.kz.

По результатам открытого голосования 23 депутата отдали свои голоса за кандидатуру Дархана Сатыбалды. За Бейбута Шаханова проголосовали 9 депутатов.

Фото: primeminister.kz.

Соответствующим Указом Президента РК акимом города Алматы назначен Дархан Сатыбалды.

На встрече с активом города Премьер-министр озвучил слова благодарности от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева в адрес Ерболата Досаева за активную работу по развитию финансово- экономического потенциала города. В 2024 году вклад города в ВВП Казахстана вырос до 21,8%. В мегаполисе по поручению Президента ведется работа по децентрализации бюджета, благоустройству, строительству новых социальных объектов и др.

Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов представил активу нового акима города Алматы – Дархана Сатыбалды.

Премьер-министр отметил, что Главой государства перед акиматом города поставлены задачи по обеспечению социально-экономического развития и диверсификации структуры экономики, дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры и расширению общественных пространств. Также даны поручения в области дорожно-транспортной системы, экологии, обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора, креативной индустрии.