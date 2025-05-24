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    13:46, 24 Май 2025 | GMT +5

    Кто еще претендовал на пост акима Алматы

    По поручению Главы государства Премьер-министр Олжас Бектенов и руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай приняли участие в собрании депутатов маслихата города Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

    Бектенов представил нового акима Алматы
    Фото: primeminister.kz.

    В ходе собрания депутатам было зачитано письмо Главы государства о выдвижении на должность акима города Алматы двух кандидатов: Дархана Сатыбалды, первого заместителя руководителя Администрации Президента; Бейбута Шаханова, заместителя акима г. Алматы.

    Дархан Сатыбалды
    Фото: primeminister.kz.

    По результатам открытого голосования 23 депутата отдали свои голоса за кандидатуру Дархана Сатыбалды. За Бейбута Шаханова проголосовали 9 депутатов.

    Бейбут Шаханов
    Фото: primeminister.kz.

    Соответствующим Указом Президента РК акимом города Алматы назначен Дархан Сатыбалды.

    На встрече с активом города Премьер-министр озвучил слова благодарности от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева в адрес Ерболата Досаева за активную работу по развитию финансово- экономического потенциала города. В 2024 году вклад города в ВВП Казахстана вырос до 21,8%. В мегаполисе по поручению Президента ведется работа по децентрализации бюджета, благоустройству, строительству новых социальных объектов и др.

    встреча с активом Алматы
    Фото: primeminister.kz

    Олжас Бектенов представил активу нового акима города Алматы – Дархана Сатыбалды.

    Премьер-министр отметил, что Главой государства перед акиматом города поставлены задачи по обеспечению социально-экономического развития и диверсификации структуры экономики, дальнейшей модернизации инженерной инфраструктуры и расширению общественных пространств. Также даны поручения в области дорожно-транспортной системы, экологии, обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора, креативной индустрии.

    Теги:
    Ерболат Досаев Правительство РК Дархан Сатыбалды Акимат Алматы Олжас Бектенов
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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