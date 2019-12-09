Кто будет выступать на вечере бокса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В День независимости РК, 16 декабря, состоится международный вечер профессионального бокса Independence Day, в рамках которого на ринг выйдут 12 боксерских пар из ближнего и дальнего зарубежья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака и начнется в 16:00 ч.

Хедлайнером спортивного события будет казахстанец, боксер-профессионал Виктор Коточигов, который будет защищать завоеванный ранее титул чемпиона мира по версии WBC International в легком весе. Для него эта встреча будет 11-й в карьере. Его соперник опытный аргентинец Хавьер Хосе Клаверо. В его активе 32 боя, 27 побед и 5 поражений.

Также титульный поединок за звание молодежного чемпиона мира по версии WBC проведет еще один наш соотечественник, чемпион Азии и вице-чемпион мира среди юниоров Султан Заурбек. Его соперник из Китая Лешан Ли.

В общей сложности честь Казахстана будут отстаивать восходящие звезды отечественного профессионального бокса: Искандер Харсан (чемпион WBC Youth Inter-Continental в легчайшем весе) против камерунца Томаса Эссомба, Нуртас Ажбенов против филиппинца Леона, Абай Толеш против чеха Томаса Безвода, Рай Сейтжанов, Елшат Ныгметолла, Мирасали Сарсенов, Нурдос Толебай.

Кроме того, на ринге выступят именитый боксер из Узбекистана, олимпийский чемпион Рио-2016, финалист чемпионата мира-2015 Фазлиддин Гаибназаров и звезда африканского бокса Али Ласиси (Нигерия) – чемпион WBC International во втором наилегчайшем весе.

В целом в рамках вечера ожидается выступление прославленных боксеров из таких стран как Казахстан, ЮАР, Нигерия, Филиппины, Таиланд, Грузия, Азербайджан, Российская Федерация, Узбекистан.

Отметим, компании ESPN и iFL TV будут вести прямую трансляцию предстоящего вечера бокса в 60 странах мира. В Казахстане прямую трансляцию турнира организует телеканал QazSport.