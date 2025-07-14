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    18:00, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Кто будет судить матчи казахстанских клубов в еврокубках

    Определены арбитры, которые будут обслуживать матчи с участием казахстанских клубов в рамках еврокубковых турниров по футболу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Футболдан бірінші лигаға түсіп қалған екі команда анықталды
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов UEFA встречу между алматинским «Кайратом» и словенской «Олимпией» (Любляна) обслужит итальянская бригада судей. Главным арбитром назначен Маттео Маркетти. Помогать ему на линии будут его соотечественники - Алессио Берти и Валерио Коларосси.

    Матч пройдёт 15 июля в 20:00 на Центральном стадионе города Алматы.

    В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы встреча между «Актобе» и варшавской «Легией» (Польша) будет доверена судейской бригаде из Швеции. Главным арбитром выступит Гранит Македонци, а его помощниками - Макс-Робин Вильде и Маркус Клитте, также представляющие Швецию.

    Игра состоится 17 июля в 21:00 на Центральном стадионе города Актобе.

    Что касается первого квалификационного раунда Лиги конференций, то матч между шымкентским «Ордабасы» и грузинским клубом «Торпедо» (Кутаиси) будет судить болгарин Никола Попов. На линиях ему будут помогать соотечественники - Георгий Тодоров и Георги Дойнов.

    Начало встречи запланировано на 17 июля в 21:00 на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в городе Шымкенте

    Напомним, что в первых играх этих противостояний казахстанские клубы показали следующие результаты:

    - «Кайрат» сыграл вничью с «Олимпией» - 1:1;

    - «Актобе» уступил «Легии» - 0:1;

    - «Ордабасы» в драматичном поединке проиграл «Торпедо» со счётом 3:4.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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