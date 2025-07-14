Кто будет судить матчи казахстанских клубов в еврокубках

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов UEFA встречу между алматинским «Кайратом» и словенской «Олимпией» (Любляна) обслужит итальянская бригада судей. Главным арбитром назначен Маттео Маркетти. Помогать ему на линии будут его соотечественники - Алессио Берти и Валерио Коларосси.

Матч пройдёт 15 июля в 20:00 на Центральном стадионе города Алматы.

В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы встреча между «Актобе» и варшавской «Легией» (Польша) будет доверена судейской бригаде из Швеции. Главным арбитром выступит Гранит Македонци, а его помощниками - Макс-Робин Вильде и Маркус Клитте, также представляющие Швецию.

Игра состоится 17 июля в 21:00 на Центральном стадионе города Актобе.

Что касается первого квалификационного раунда Лиги конференций, то матч между шымкентским «Ордабасы» и грузинским клубом «Торпедо» (Кутаиси) будет судить болгарин Никола Попов. На линиях ему будут помогать соотечественники - Георгий Тодоров и Георги Дойнов.

Начало встречи запланировано на 17 июля в 21:00 на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в городе Шымкенте

Напомним, что в первых играх этих противостояний казахстанские клубы показали следующие результаты:

- «Кайрат» сыграл вничью с «Олимпией» - 1:1;

- «Актобе» уступил «Легии» - 0:1;

- «Ордабасы» в драматичном поединке проиграл «Торпедо» со счётом 3:4.