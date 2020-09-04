Кто будет работать в новых инфекционных больницах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов рассказал о сроках завершения строительства модульных инфекционных больниц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца года планируется завершить возведение 12 модульных инфекционных больниц на 2,5 тысячи коек в 11 областных центрах, а также перепрофилировать пустующие здания больниц скорой помощи в Усть-Каменогорске и в Таразе», - сказал Багдат Коджахметов на пресс-конференции в СЦК.

Таким образом, по его словам, дополнительно будут развернуты 14 стационаров по всей стране.

«Вновь открываемые стационары будут укомплектованы медицинскими кадрами посредством перераспределения имеющихся кадров, привлечения специалистов частных клиник, резидентов и интернов под наставничеством специалистов. Всего в осенний период по стране будут готовы к развертыванию около 51 тысячи так называемых ковидных коек», - отметил представитель Минздрава.

«Уже сегодня во всех регионах страны созданы 3640 мобильных бригад. Их основная задача – обеспечить доступную специализированную медицинскую помощь, мобильные бригады формируются из расчета одна бригада на пять тысяч человек. В инфекционных и провизиорных стационарах в наличии имеются свыше 3,3 тысячи аппаратов ИВЛ, дополнительно закупаются еще 2619 единиц, в том числе 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ отечественного производства»,- заключил Б. Коджахметов.



