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    11:05, 16 Март 2021 | GMT +6

    Кто будет производить полиэтилен в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о ситуации по запуску производства полиэтилена в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По проекту производства полиэтилена мощностью 1 250 тыс. тонн в год на сегодня ведется работа по поиску стратегического партнера. Для этого определены основные критерии (наличие лицензионной технологии, гарантирование рынков сбыта и возможность организации финансирования), на основе которых сформированы группы нефтегазохимических компаний», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    По его словам, в настоящее время начаты переговоры с компанией Chevron Phillips Chemical, которая предложила свою лицензионную технологию «MarTECH» и помощь в сопровождении off-take контракта. Детали сотрудничества, в том числе по участию в проекте, будут обсуждены в ближайшее время.

    «Поскольку ключевым условием для успешного привлечения стратегического партнера является обеспечение проекта сырьем, на сегодня совместно с ТОО «Тенгизшевройл» прорабатывается вопрос строительства газосепарационной установки мощностью 9,7 млрд.м3 – инфраструктуры, необходимой для извлечения этана из сухого газа», - отметил министр.

    «В настоящее время японской компанией Japan Gasoline Co. Holdings Corporation ведутся работы по разработке проектно-сметной документации, завершение которой планируется к концу текущего года. Таким образом, развитие нефтегазохимии будет являться одним из движущих факторов по переориентации экономики Казахстана от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью», - заключил Н. Ногаев.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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