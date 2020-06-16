Кто будет исполнять обязанности Елжана Биртанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева будет временно исполнять обязанности министра здравоохранения Елжана Биртанова, заболевшего коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Временно исполнять обязанности министра здравоохранения будет вице-министр Лязат Актаева», - сообщил Казинформу официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

Напомним, 14 июня стало известно, что тест министра здравоохранения РК Елжана Биртанова на коронавирус показал положительный результат. Глава ведомства был госпитализирован в больницу.

Отметим, что тестирование на коронавирусную инфекцию прошел и Премьер-Министр РК Аскар Мамин, которого глава Минздрава сопровождал в рабочей поездке в Жамбылскую область. Сейчас глава Правительства находится на самоизоляции.

На самоизоляции находятся и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, а также глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев, которые контактировали с Елжаном Биртановым.