Кто будет исполнять обязанности Елжана Биртанова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева будет временно исполнять обязанности министра здравоохранения Елжана Биртанова, заболевшего коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Временно исполнять обязанности министра здравоохранения будет вице-министр Лязат Актаева», - сообщил Казинформу официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.
Напомним, 14 июня стало известно, что тест министра здравоохранения РК Елжана Биртанова на коронавирус показал положительный результат. Глава ведомства был госпитализирован в больницу.
Отметим, что тестирование на коронавирусную инфекцию прошел и Премьер-Министр РК Аскар Мамин, которого глава Минздрава сопровождал в рабочей поездке в Жамбылскую область. Сейчас глава Правительства находится на самоизоляции.
На самоизоляции находятся и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, а также глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев, которые контактировали с Елжаном Биртановым.
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