КТК вывел из эксплуатации одно причальное устройство

За истекший период с начала 2024 года на Морском терминале отгружено 21,1 млн тонн нефти на 192 танкера. Об этом стало известно на внеочередном общем собрании акционеров АО «КТК-К», передает агентство Kazinform.

— В настоящее время ВПУ-2 выведено из эксплуатации в связи с плановыми работами по замене надводных и подводных шлангов. По завершению работ аналогичные мероприятия будут проведены на ВПУ-1, — говорится в сообщении «Каспийского трубопроводного консорциума».

Ранее в компании сообщили о том, что три из четырех объектов КТК в Казахстане (НПС «Тенгиз», «Исатай» и «Курмангазы») находятся вне опасности подтопления. В связи с прогнозом повышения уровня воды реки Урал в районе города Атырау, спецтехника АО «КТК-К», усиленная экскаваторами и самосвалами, прибывшими 15 апреля из Астраханской области, продолжает возведение противопаводковых укреплений для защиты объектов КТК, АО «КазТрансОйл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.».