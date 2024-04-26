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    18:13, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    КТК вывел из эксплуатации одно причальное устройство

    КТК
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    За истекший период с начала 2024 года на Морском терминале отгружено 21,1 млн тонн нефти на 192 танкера. Об этом стало известно на внеочередном общем собрании акционеров АО «КТК-К», передает агентство Kazinform.

    — В настоящее время ВПУ-2 выведено из эксплуатации в связи с плановыми работами по замене надводных и подводных шлангов. По завершению работ аналогичные мероприятия будут проведены на ВПУ-1, — говорится в сообщении «Каспийского трубопроводного консорциума». 

    Ранее в компании сообщили о том, что три из четырех объектов КТК в Казахстане (НПС «Тенгиз», «Исатай» и «Курмангазы») находятся вне опасности подтопления. В связи с прогнозом повышения уровня воды реки Урал в районе города Атырау, спецтехника АО «КТК-К», усиленная экскаваторами и самосвалами, прибывшими 15 апреля из Астраханской области, продолжает возведение противопаводковых укреплений для защиты объектов КТК, АО «КазТрансОйл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.».

    Теги:
    Атырауская область Нефть/газ Каспийское море Нефть
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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