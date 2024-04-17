Три из четырех объектов КТК в Казахстане находятся вне опасности подтопления

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев встретился в Астане с генеральным директором Каспийского трубопроводного консорциума Николаем Горбанем. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

Руководитель консорциума проинформировал главу Минэнерго о деятельности нефтепроводной компании, в том числе о противопаводковых мероприятиях на объектах КТК.

По данным КТК, три из четырех объектов КТК в Казахстане (НПС «Тенгиз», «Исатай» и «Курмангазы») находятся вне опасности подтопления. В связи с прогнозом повышения уровня воды реки Урал в районе города Атырау, спецтехника АО «КТК-К», усиленная экскаваторами и самосвалами, прибывшими 15 апреля из Астраханской области, продолжает возведение противопаводковых укреплений для защиты объектов КТК, АО «КазТрансОйл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.».

Н. Горбань также проинформировал, что было принято решение в рамках благотворительной деятельности компании выполнить противопаводковые работы на сумму 250 млн тенге: строительство и восстановление дамб, ремонт существующего земляного вала для защиты береговой линии реки Урал.

К этим работам компания приступила 4 апреля в координации со штабом акимата. Для строительства дамбы в районе поселка Береке консорциум предоставил 8600 м2 геотекстиля и 35 тыс. мешков с песком.

Министр энергетики Казахстана и генеральный директор КТК рассмотрели вопросы устранения последствий паводка - восстановление повреждений дорог республиканского значения, таких, как Астрахань – Атырау.

В рамках встречи Алмасадама Саткалиева и Николая Горбаня также был рассмотрен вопрос выплаты КТК компании «КазМунайГаз» 22,2 млн долларов до 1 мая 2024 года в рамках контрактного взаимодействия.

Как было отмечено в ходе диалога, Каспийский Трубопроводный Консорциум прилагает максимум усилий и ресурсов для сохранения графика поставок нефти Казахстана на экспорт в условиях паводка в Атырауской области, обеспечивая стабильную бесперебойную работу трубопровода Тенгиз – Новороссийск.