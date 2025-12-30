КТК приостановил перевалку нефти

— Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности Морского терминала (МТ) КТК вынудили Консорциум 29.12.2025 г. приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений. Прием нефти также был остановлен 29.12.2025 г. в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования Морского терминала Консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, что обуславливает текущие ограничения.

Отдельно также было отмечено, что на ритмичность отгрузок нефти в значительной степени повлиял результат террористической атаки безэкипажным катером на ВПУ-2 и его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на ВПУ-3, осложненных тяжелыми гидрометеорологическими условиями зимнего периода.

О стабильном возобновлении работы нефтепровода и возвращении в штатный режим отгрузки нефти на МТ будет сообщено дополнительно.