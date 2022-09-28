КТК должен заработать на полную мощность к середине октября - Минэнерго

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует запустить два выносных причальных устройства к 15 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По КТК вопросы были решены с подрядчиками по судну, которое должно было заменить танки плавучести. Сами танки плавучести есть в наличии… Решение было принято, мы ожидаем прибытия. Замена первого танка ожидается примерно к 10 октября, второго - к 15 октября, то есть практически все три ВПУ должны быть в работе», - ответил на вопросы журналистов Болат Акчулаков в ходе конференции «Нефть и Газ» KIOGE-2022.

Министр заявил, что КТК - это самый выгодный маршрут для транспортировки казахстанской нефти. По его словам, другие маршруты будут менее эффективными с точки зрения денег, но они все же будут помогать экспортировать нефть.

Болат Акчулаков также ответил на вопрос касательно ремонта на Кашагане.

«По ремонту на Кашагане есть несколько решений. К 20-м числам того же месяца месторождение вернется на старый режим добычи – 400 тыс. баррелей в сутки. Вы примерно видите, что временные рамки примерно похожи. Если к 15-20 октября КТК и Кашаган заработают, то вообще нет проблем», – заявил Акчулаков.

По его словам, в связи с ремонтными работами на крупном месторождении потери составляли примерно 200 тыс. баррелей в сутки.

Весной этого года в КТК выявили повреждение на ВПУ-3, после было принято решение временно вывести из эксплуатации это ВПУ для промывки и ремонта. Позже была приостановлена работа еще одного выносного причального устройства из-за обнаружения повреждений. В мае стало известно , что все три ВПУ на морском терминале работают в штатном режиме.

Летом Каспийский трубопроводный консорциум снова сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ) из-за обнаружения в них повреждений. В настоящее время КТК использует только один из трех ВПУ.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.





Фото: svetland-oil.kz







